Στη Γροιλανδία έφτασε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, σε μία επίσκεψη που - όπως είπε κατά την άφιξή του - έχει στόχο να επιδείξει την αλληλεγγύη της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την «κυριαρχία» και την «εδαφική ακεραιότητα» της αρκτικής νήσου.

Grand honneur d’effectuer cette visite au Groenland, la première d’un Président français.



Merci au Premier ministre du Groenland Jens-Frederik Nielsen et à la Première ministre danoise Mette Frederiksen pour leur invitation.



Au cœur de nos échanges :… pic.twitter.com/1WWy4b9qaQ June 15, 2025

Ο Γάλλος πρόεδρος συναντήθηκε με την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρέντρικσεν και τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας (κεντρική φωτογραφία), για να τους εκφράσει την αλληλεγγύη και την υποστήριξή του απέναντι στις «βλέψεις» του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος είναι ο πρώτος ηγέτης κράτους που επισκέπτεται τη Γροιλανδία μετά τις απειλές του Τραμπ περί προσάρτησης του εδάφους από τις ΗΠΑ.

Οι συνομιλίες των τριών ηγετών θα επικεντρωθούν «στην ασφάλεια στον Βόρειο Ατλαντικό και την Αρκτική, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την ενεργειακή μετάβαση και την ασφάλεια του εφοδιασμού σε κρίσιμα μέταλλα», σημείωσε η γαλλική προεδρία.

Στόχος της επίσκεψης Μακρόν είναι «να ενισχυθεί η συνεργασία με τη Γροιλανδία σε αυτούς τους τομείς και να συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας», υπογράμμισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί οι ΗΠΑ ν’ αναλάβουν τον έλεγχο της πλούσιας σε ορυκτά Γροιλανδίας, που έχει στρατηγική θέση στον Αρκτικό Κύκλο για λόγους εθνικής και διεθνούς ασφάλειας, ενώ δεν έχει αποκλείσει και τη χρήση πολεμικής ισχύος.

