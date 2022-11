Τι συμβαίνει μέσα στις prive και πανάκριβες ερωτικές «λέσχες» ενηλίκων - Δύο «κορίτσια» διάσημου sex club αποκαλύπτουν...

Η ταινία του Κιούμπρικ «Μάτια ερμητικά κλειστά» άφησε τον κόσμο να δει από την «κλειδαρότρυπα» τι συμβαίνει μέσα σε μια prive ερωτική λέσχη, στην οποία τα επίλεκτα μέλη της πληρώνουν χιλιάδες δολάρια και συναντώνται σε μυστικές, υπερπολυτελείς τοποθεσίες.

Στην πραγματικότητα, τα πράγματα είναι ακόμα πιο… ερωτικά και σκοτεινά, όπως περιγράφουν στη New York Post δύο «κορίτσια» του πολυτελούς sex club - με μέλη διασημότητες, ηθοποιούς, αθλητές, πολιτικούς και δισεκατομυριούχους - SNCTM.

Η συνδρομή μπορεί να κοστίσει έως και 50.000 δολάρια ετησίως, οι… συγκεντρώσεις γίνονται σε ρετιρέ σουίτες σε όλο τον κόσμο και τα μέλη - καλεσμένοι συμμετέχουν σε «θεματικά» δείπνα, πάρτι στην πισίνα, χορούς μεταμφιέσεων — και, φυσικά κάνουν πραγματικότητα τις πιο τρελές σεξουαλικές φαντασιώσεις τους.

