The Voice of Greece: Πρεμιέρα την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

Το The Voice of Greece επιστρέφει για 7η σεζόν με τον Γιώργο Λιανό

Όταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς λένε «ΣΕ ΘΕΛΩ» τότε ξεκινά το μεγαλύτερο talent show παγκοσμίως, στον ΣΚΑΪ! Το The Voice of Greece επιστρέφει για 7η σεζόν και η αναζήτηση του ταλέντου που θα αναδειχθεί η επόμενη Φωνή της Ελλάδας έχει ήδη ξεκινήσει!

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις 21.00 θα παρακολουθήσουμε τις πρώτες Blind Auditions στο νέο, εντυπωσιακό πλατό του απόλυτου μουσικού διαγωνισμού.

Δείτε το τρέιλερ:

Το The Voice of Greece γύρισε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο αναζητώντας τα γνήσια ταλέντα και ύστερα από 6 επιτυχημένες σεζόν υπάρχουν ακόμα πολλά να ανακαλύψεις!

Δείτε αποκλειστικά πλάνα από το πρώτο block της χρονιάς όπως προβλήθηκαν από την εκπομπή «Καλό Μεσημεράκι»:

Οι 4 κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής σκηνής παίρνουν τη θέση τους στην καρέκλα του coach! Έχοντας εξασκήσει τα αντανακλαστικά τους, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο Πάνος Μουζουράκης, η Έλενα Παπαρίζου και ο Σάκης Ρουβάς είναι πανέτοιμοι να μονομαχήσουν για να διεκδικήσουν τις φωνές που αξίζει να είναι στην ομάδα τους!

Ο Γιώργος Λιανός μας βοηθάει να καταλάβουμε τον χαρακτήρα πίσω από τη φωνή ενώ με το απολαυστικό του χιούμορ βρίσκεται στο πλευρό των συμμετεχόντων πριν ανέβουν στη σκηνή.

Ξεχωριστό παλμό στο show δίνει η live παρουσία κοινού στο πλατό ύστερα από δύο χρόνια! Πόσο θα επηρεάσουν τους coaches ή τους διαγωνιζόμενους στις αποφάσεις τους;

Το The Voice of Greece επιστρέφει στον ΣΚΑΪ με το πρώτο επεισόδιο των Blind Auditions, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου στις 21.00.

THE VOICE OF GREECE VII

IT’S OUR LUCKY 7!

#TheVoiceGR

FB https://www.facebook.com/TheVoiceofGreece/

TW https://twitter.com/TheVoiceofGreece/

IN https://www.instagram.com/TheVoiceofGreece/

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.