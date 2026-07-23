Μείωση φόρων 20% σε παμπ και χώρους ζωντανής μουσικής ανακοίνωσε ο Μπέρναμ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Στην τρίτη του εξαγγελία από τότε που ανέλαβε την πρωθυπουργία, ο Άντι Μπέρναμ ανακοίνωσε τη μείωση των φόρων για παμπ, κλαμπ και χώρους ζωντανής μουσικής σε ολόκληρη την Αγγλία κατά 20% από τον ερχόμενο Απρίλιο, κάτι που αναμένεται να εξοικονομήσει σε μια μέση παμπ περίπου 1.100 λίρες για το επόμενο έτος.

Το συνολικό κόστος της φοροελάφρυνσης υπολογίζεται στα 100 εκατομμύρια λίρες ετησίως.

Όπως εξήγησε η κυβέρνηση, το ποσό αυτό θα χρηματοδοτηθεί μέσω της επανεξέτασης και περικοπής των φοροαπαλλαγών που δίνονται σήμερα σε επιχειρήσεις οι οποίες «δεν έχουν θετική συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες», φέρνοντας ως παράδειγμα τα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Παράλληλα, σχεδιάζεται πάταξη των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών και δεν εκπληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Η Ντάουνινγκ Στριτ διευκρίνισε ότι η μείωση των φόρων δεν θα ισχύσει για τους πολύ μεγάλους χώρους ζωντανής μουσικής. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ακριβή κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων θα ανακοινωθούν με την κατάθεση του προϋπολογισμού το φθινόπωρο.

Ο πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ υπογράμμισε ότι η νέα αυτή πολιτική αποτελεί ξεκάθαρο δείγμα της πρόθεσης της κυβέρνησής του να στηρίξει έμπρακτα τις επιχειρήσεις που ο κόσμος θέλει να βλέπει στις γειτονιές του.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, το κράτος δεν σκοπεύει να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια παρακολουθώντας «αγαπημένους χώρους να εξαφανίζονται από τις τοπικές αγορές».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών, Τζον Χίλι, ανέφερε: «Οι παμπ, τα κλαμπ και οι χώροι ζωντανής μουσικής αποτελούν την καρδιά των κοινοτήτων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Φέρνουν τους ανθρώπους κοντά, στηρίζουν τις τοπικές θέσεις εργασίας και βοηθούν στο να παραμένουν ζωντανοί οι εμπορικοί δρόμοι και τα κέντρα των πόλεων. Γι' αυτό θα τους στηρίξουμε μέχρι τέλους».



Πηγή: skai.gr

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