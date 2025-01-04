Το Ισραήλ υπεραμύνθηκε χθες Παρασκευή της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξήγαγε την προηγούμενη εβδομάδα σε νοσοκομείο της Γάζας, ενώ ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα χαρακτήρισε «ατεκμηρίωτες» τις αιτιάσεις και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κάλεσε το Ισραήλ να απελευθερώσει τον κρατούμενο διευθυντή του νοσοκομείου.

Ο ισραηλινός πρεσβευτής στην έδρα του ΟΗΕ στη Γενεύη, Ντανιέλ Μερόν, κοινοποίησε σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης την επιστολή που έστειλε την Παρασκευή στον ΠΟΥ και στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ. Σε αυτήν, υπογραμμίζει πως η στρατιωτική επιχείρηση στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν διεξήχθη επειδή υπήρξαν «αδιάσειστα στοιχεία» ότι μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ χρησιμοποιούσαν τις εγκαταστάσεις. Διαβεβαιώνει επίσης ότι ο ισραηλινός στρατός έλαβε μέτρα για να μην υπάρξουν απώλειες αμάχων.

Απευθυνόμενος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Φόλκερ Τουρκ είπε την Παρασκευή πως το Ισραήλ «δεν τεκμηρίωσε» τις αιτιάσεις του, τις οποίες χαρακτήρισε ασαφείς και γενικόλογες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, θεωρεί πως αντικρούονταν από δημοσίως διαθέσιμες πληροφορίες.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ζήτησε «ανεξάρτητες και ενδελεχείς έρευνες, με διαφάνεια, για όλες τις ισραηλινές επιθέσεις εναντίον νοσοκομείων, υποδομών υγειονομικής περίθαλψης και ιατρικού προσωπικού, καθώς και για τις καταγγελίες περί κατάχρησης τέτοιων εγκαταστάσεων».

Ο αναπληρωτής πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη Τζόναθαν Μίλερ είπε ότι περισσότεροι από «240 τρομοκράτες συνελήφθησαν, συμπεριλαμβανομένων 15 που συμμετείχαν στη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023», η οποία αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Στη διάρκεια της συγκεκριμένης στρατιωτικής επιχείρησης, συνελήφθη επίσης ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, ο δρ Χουσάμ Αμπού Σαφίγια. «Υποπτευόμαστε πως είναι μέλος της Χαμάς, καθώς εκατοντάδες τρομοκράτες της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ κρύβονταν εντός του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν το οποίο διηύθυνε. Διενεργείται έρευνα σε βάρος του από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας», είπε ο Μίλερ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανησυχεί βαθύτατα για τον Αμπού Σαφίγια, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Ρίτσαρντ Πίπερκορν. «Έχουμε χάσει πλέον κάθε επικοινωνία μαζί του και ζητούμε την άμεση απελευθέρωσή του», συμπλήρωσε.

Η Ουάσινγκτον συλλέγει πληροφορίες για τον Αμπού Σαφίγια, ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας η αναπληρώτρια πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Ντόροθι Σέι.

Ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Ριγιάντ Μανσούρ δάκρυσε όταν θυμήθηκε τα λόγια ενός γιατρού της ανθρωπιστικής οργάνωσης «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» («Médecins sans Frontières»), του Μαχμούντ Αμπού Νουτζάιλα από το νοσοκομείο Αλ Άουντα της Γάζας, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα τον Νοέμβριο του 2023. Ο Μανσούρ υπενθύμισε ότι ο Νουτζάιλα είχε γράψει σε λίστα προγραμματισμένων χειρουργείων: «Όποιος μείνει μέχρι το τέλος, θα αφηγηθεί την ιστορία. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Να μας θυμάστε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

