ΗΠΑ - Πεντάγωνο: Το Κίεβο επιλέγει τους στρατιωτικούς του στόχους

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανέφερε σήμερα ότι η Ουκρανία λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις στην επιλογή στρατιωτικών στόχων στον πόλεμο της κατά της Ρωσίας, αφού το Κρεμλίνο κατηγόρησε ευθέως την Ουάσινγκτον για απευθείας ανάμειξη σε μια ουκρανική επίθεση που έγινε χθες στην Κριμαία στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν 151.

"Η Ουκρανία λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις επιλογής στόχων και διεξάγει τις δικές της στρατιωτικές επιχειρήσεις", δήλωσε ο ταγματάρχης Τσάρλι Ντάιτς, εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ χαρακτήρισε νωρίτερα σήμερα την χθεσινή επίθεση "απολύτως βάρβαρη" και είπε ότι η Μόσχα θα αντιδράσει απέναντι στην αμερικανική ανάμειξη στην επίθεση.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ μάλιστα σήμερα κάλεσε την Αμερικανίδα πρεσβευτή για να την ενημερώσει ότι η Μόσχα κατηγορεί το Κίεβο και την Ουάσινγκτον ως εξίσου υπεύθυνες για την επίθεση.

Χθες, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τέσσερις από τους πύραυλους ATACMS, που παραδόθηκαν στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ, εξοπλισμένοι με κεφαλές διασποράς, καταρρίφθηκαν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και τα πυρομαχικά ενός πέμπτου εξερράγησαν στον αέρα.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε επίσης ότι Αμερικανοί ειδικοί είχαν ορίσει τις συντεταγμένες πτήσης των πυραύλων με βάση πληροφορίες που είχαν συλλέξει από αμερικανικούς κατασκοπευτικούς δορυφόρους, γεγονός που σημαίνει ότι η Ουάσινγκτον είναι άμεσα υπεύθυνη για την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

