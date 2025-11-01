Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Τανζανία κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών τριών ημερών μετά τις γενικές εκλογές της Τετάρτης, δήλωσε το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης της χώρας.

Ο αριθμός των νεκρών δεν μπορεί να υπολογιστεί, ενώ η διακοπή του διαδικτύου σε εθνικό επίπεδο δυσχεραίνει την επαλήθευση των αριθμών.

Ενώ ένας εκπρόσωπος του αντιπολιτευόμενου κόμματος Chadema δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι «περίπου 700» άνθρωποι σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, μια διπλωματική πηγή στην Τανζανία δήλωσε στο BBC ότι υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι τουλάχιστον 500 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

«Μεμονωμένες εστίες επεισοδίων», λέει η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση προσπάθησε να υποβαθμίσει την κλίμακα της βίας - και οι αρχές έχουν παρατείνει την απαγόρευση της κυκλοφορίας σε μια προσπάθεια να καταστείλουν τις αναταραχές.

Στις διαδηλώσεις, κυρίως νεαροί διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους σε πόλεις σε όλη την Τανζανία για να καταγγείλουν τις εκλογές ως άδικες.

In Tanzania, the Internet was reportedly turned off, but videos are still being shared. Thousands of protesters flooded Dar es Salaam International Airport, blocking planes and trapping political figures inside as unrest over the disputed election entered a second day. Very rare! pic.twitter.com/rDdjpSCXF6 — Jimmy Kiberu (@KiberuJimmy) October 30, 2025

Κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υπονομεύει τη δημοκρατία αποκλείοντας τους κύριους ηγέτες της αντιπολίτευσης - ο ένας βρίσκεται στη φυλακή και ο άλλος αποκλείστηκε για «τεχνικούς» λόγους - ενισχύοντας έτσι τις πιθανότητες νίκης της προέδρου Σάμια Σουλούχου Χασάν με το κυβερνών κόμμα Τσάμα Τσα Μαπιντούζι (CCM).

​Σάμια Σουλούχου Χασάν

Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν την Παρασκευή, καθώς οι διαδηλωτές στην πόλη-λιμάνι Νταρ ες Σαλάμ αψήφησαν τις προειδοποιήσεις του αρχηγού του στρατού να τερματίσουν τις ταραχές.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μαχμούντ Κόμπο Θάμπιτ περιέγραψε τη βία ως «μερικές μεμονωμένες εστίες επεισοδίων εδώ κι εκεί» και δήλωσε ότι «οι δυνάμεις ασφαλείας έδρασαν πολύ γρήγορα και αποφασιστικά για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση».

«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε αναφορές για βανδαλισμούς σε ακίνητα», δήλωσε ο υπουργός στο BBC Focus on Africa, προσθέτοντας ότι η διακοπή του διαδικτύου ήταν απαραίτητη για να σταματήσουν τέτοιοι βανδαλισμοί και να σωθούν ζωές.

Protests in Tanzania continue as fires blaze in the streets and citizens defying the curfew in Dar es Salaam, following a farcical election run by the Tanzanian dictator Samia Suluhu Hassan, who jailed her main opponents and shut down the internet to block the truth from coming… pic.twitter.com/CgcbO1Abho — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) October 29, 2025

Φοβούνται για τη ζωή τους

Η ημέρα των εκλογών αμαυρώθηκε από συγκρούσεις, ειδικά στην πόλη-λιμάνι Νταρ ες Σαλάμ.

Ήταν δύσκολο για τους δημοσιογράφους και τις ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ελέγξουν τις αναφορές για θανάτους, και τα νοσοκομεία αρνούνται να δώσουν πληροφορίες όταν ρωτήθηκαν για τα θύματα.

Μια πηγή σε ένα νοσοκομείο στο Νταρ ες Σαλάμ δήλωσε στο BBC ότι το νοσοκομείο έχει κατακλυστεί από θύματα από την Πέμπτη και ότι τα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία στην πόλη βρίσκονται στην ίδια θέση, ενώ φέρεται να έχουν γεμίσει τα νεκροτομεία.

🇹🇿There are reports of serious protest and violent responses from police in Dar-es-Salaam, Tanzania.



The protest is against the ruling party and it's decision to disqualify credible opposition from running in today's election.



It is not as bad and coordinated as Cameroon, but… pic.twitter.com/QBp3qjy3d2 — Sahel Revolutionary Soldier (@cecild84) October 29, 2025

Anger has spilled over in Tanzania 🇹🇿 on Friday as hundreds of protesters face off with police in the nation’s commercial capital, Dar es Salaam, on the third day of sustained protests.



The protests have spread across the country, and the government has now been forced to… pic.twitter.com/oud1OUbtP2 — Kennedy Wandera (@KennedyWandera_) October 31, 2025

Ένας πολιτικός από το Chadema είπε ότι φοβάται για τη ζωή του, καθώς «οι σφαγές διαπράττονται τις νυχτερινές ώρες, όταν κανείς δεν είναι εκεί για να τις παρακολουθήσει».

«Κάποιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Αυτοί οι άνθρωποι σκοτώνουν ατιμώρητα», δήλωσε ο Τζον Κιτόκα, διευθυντής εξωτερικών του Chadema, στο πρόγραμμα Newshour του BBC.

«Εξακολουθούμε να ανησυχούμε για το γεγονός ότι η προεκλογική περίοδος σημαδεύτηκε από παρενοχλήσεις, απαγωγές και εκφοβισμό προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, δημοσιογράφων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών», πρόσθεσε.

Πολλοί από τους διαδηλωτές επέλεξαν να μην ψηφίσουν επειδή οι κύριοι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης δεν ήταν στο ψηφοδέλτιο.

Εκκλήσεις για αυτοσυγκράτηση

Ο ΟΗΕ κάλεσε τις δυνάμεις ασφαλείας της Τανζανίας να απόσχουν από τη χρήση περιττής βίας, και οι υπουργοί Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά και της Νορβηγίας εξέδωσαν κοινή δήλωση καλώντας τις αρχές «να ενεργήσουν με τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση» και να σεβαστούν την «ελευθερία της έκφρασης».

Tanzanian protestors are now targeting homes and properties of politicians, Businesses and Musicians who supported Mama Samia and setting them on fire.



Nenga Tronix, a Dar es Salaam store specializing in Apple products and electronics which is owned by Tanzanian musician… pic.twitter.com/PQFgmQMBVv — Abdulahi Adan (@AbdulahiAdan10) October 30, 2025

«Μαζική νοθεία» στη Ζανζιβάρη

Στο ημιαυτόνομο αρχιπέλαγος (ομάδας νησιών) της Ζανζιβάρης της Τανζανίας - το οποίο εκλέγει τη δική του κυβέρνηση και ηγέτη - ο Χουσεΐν Μουίνι του CCM, ο οποίος είναι ο νυν πρόεδρος, κέρδισε με σχεδόν 80% των ψήφων.

Η αντιπολίτευση στη Ζανζιβάρη δήλωσε ότι υπήρξε «μαζική νοθεία», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AP.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τουρίστες έχουν εγκλωβιστεί στο αεροδρόμιο, με τις διαμαρτυρίες στην ηπειρωτική χώρα και το κλείσιμο του διαδικτύου να καθυστερούν τις πτήσεις.

Χουσεΐν Μουίνι

Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Τανζανίας

Τα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται σήμερα Σάββατο, αλλά η πρόεδρος Σαμία αναμένεται να κερδίσει υπό το κυβερνών κόμμα Τσάμα Τσα Μαπιντούζι (CCM), το οποίο κυβερνά τη χώρα από την ανεξαρτησία της το 1961.

Η Σάμια Σουλούχου Χασάν ανέλαβε την εξουσία το 2021 ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Τανζανίας μετά τον θάνατο του πρώην προέδρου Τζον Μαγκοφούλι, ο οποίος βρισκόταν εν ενεργεία.

Η Σάμια αρχικά επαινέθηκε για την άμβλυνση της πολιτικής καταστολής, αλλά ο πολιτικός χώρος έκτοτε έχει στενέψει, με την κυβέρνησή της να κατηγορείται ότι στοχοποιεί επικριτές μέσω συλλήψεων και ενός κύματος απαγωγών.

Σάμια Σουλούχου Χασάν

Υπήρχαν δύο βασικοί υποψήφιοι της αντιπολίτευσης - ο Τούντου Λίσου, ο οποίος κρατείται με κατηγορίες για προδοσία, τις οποίες αρνείται, και ο Λουχάγκα Μπίνα του κόμματος ACT-Wazalendo - αλλά αποκλείστηκε για νομικές «τεχνικές» λεπτομέρειες.

Δεκαέξι περιθωριακά κόμματα, κανένα από τα οποία ιστορικά δεν είχε σημαντική δημόσια υποστήριξη, είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν.

