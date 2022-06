Τανζανία: 4 νεκροί και 132 τραυματίες από εκτροχιασμό τρένου

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 132 τραυματίστηκαν όταν εκτροχιάστηκε σήμερα επιβατική αμαξοστοιχία στην περιοχή Ταμπόρα της κεντρικής Τανζανίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του οργανισμού σιδηροδρόμων TRC, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 11 το πρωί (τοπική ώρα) περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Ταμπόρα.

Four people killed and 132 others injured after a passenger train's five wagon overturned at Malolo in Tabora Region on Wednesday morning. pic.twitter.com/cggpT0TI8U