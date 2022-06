Ουκρανία: Πυρά σε όχημα δημοσιογραφικής αποστολής της Bild - Ανάμεσά τους και Έλληνας φωτορεπόρτερ - Δείτε βίντεο

Πυρά δέχθηκαν οι ανταποκριτές της γερμανικής Bild, οι οποίοι βρίσκονταν σε αποστολή στην Ανατολική Ουκρανία.

Στο όχημα βρισκόταν ο Έλληνας φωτορεπόρτερ Γιώργος Μουτάφης, ο ρεπόρτερ Πολ Ροζενχάιμερ και ο Βαντίμ Μοισένκο.

«Μόλις δεχθήκαμε επίθεση κατά την έξοδο μας από το Lyssytschansk που είναι σχεδόν περικυκλωμένο. Δόξα τω Θεώ, ο Γιώργος, ο Βαντίμ κι εγώ δεν τραυματιστήκαμε, έσπασε μόνο ένα τζάμι του αυτοκινήτου. Οι Ρώσοι επιτέθηκαν προκλητικά στο δρόμο με όλμο. Πριν από αυτό ήμασταν μέσα στο Lyssytschansk», ανέφερε με ανάρτησή του στο twitter ο ρεπορτερ, Πολ Ροζενχάιμερ.

Δείτε την ανάρτηση και το βίντεο:

We just got under attack on our way out of #Lyssytschansk which is almost encircled. Thank god, Giorgos, Vadim and I are not injured, only one window of the car broke. Russians propaply attacked the road with Mortar. Before that we were inside Lyssytschansk. Soon more @BILD 👇 pic.twitter.com/Iw9h6MN7Gi