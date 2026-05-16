Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν δημοσίευσε το τελευταίο χειρόγραφο σημείωμα που έγραψε ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Αμπντολραχίμ Μουσαβί, λίγο πριν τον θάνατό του, όταν οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν τον πόλεμό τους στις 28 Φεβρουαρίου.

Το συγκινητικό μήνυμα αντικατοπτρίζει τη «φευγαλέα» φύση της ζωής και των υλικών αγαθών:

«Ο κόσμος είναι κάτι κακό, γιατί ακόμα κι αν τον αποκτήσεις όλο, δεν έχεις αποκτήσει τίποτα. Αλλά αυτή είναι και η καλή πλευρά του κόσμου, γιατί ακόμα κι αν τον χάσεις όλο, δεν έχεις χάσει τίποτα», έγραψε ο Μουσαβί, σύμφωνα με το Tasnim.

