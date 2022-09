Τρόμος στην Ταϊβάν: Κατέρρευσε οροφή σε γήπεδο βόλεϊ – Έτρεχαν για να σώσουν τη ζωή τους - Βίντεο

Σκηνές τρόμου βίωσαν στην Ταϊβάν κάποιοι αθλητές, όταν κατέρρευσε η οροφή σε γήπεδο βόλεϊ την ώρα του ισχυρότατου σεισμού των 6,9 Ρίχτερ. Στο βίντεο, διακρίνονται οι αθλητές να τρέχουν για να σώσουν τη ζωή τους την ώρα που πέφτει η οροφή.



Οι περιοχές κοντά στο επίκεντρο του σεισμού θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, ενώ έως τώρα έχουν διασωθεί 20 άνθρωποι από τα συντρίμμια.



🇹🇼 Earthquake of magnitude 7.2 off the coast of Taiwan.



Minute of life…the ceiling of the building collapsed 🏢#Taiwan #earthquake #台湾地震 #地震 #台湾 #TaiwanEarthquake #ไต้หวัน #แผ่นดินไหว pic.twitter.com/NQ3H5NsTkK