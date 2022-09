Ταϊβάν: Βομβαρδισμένο τοπίο οι περιοχές κοντά στο σεισμό των 6,9 Ρίχτερ – Έρευνες στα συντρίμμια για εγκλωβισμένους

Τα συνεργεία διάσωσης διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Έως στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 20 άτομα.

Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζουν οι περιοχές κοντά στο επίκεντρο του ισχυρότατου σεισμού που σημειώθηκε στη νοτιοανατολική Ταϊβάν. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9.44 πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας – 2.44μμ τοπική ώρα) 86 χιλιόμετρα ανατολικά της περιοχής Γιουτζίνγκ στην Ταϊβάν, ενώ το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης τσουνάμι εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους 1 μέτρου.

Έως στιγμής δεν υπάρχει ενημέρωση για θύματα, ωστόσο υπάρχουν τραυματίες, και τα συνεργεία διάσωσης διεξάγουν εντατικές έρευνες για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Έως στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί 20 άνθρωποι.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Τα πρώτα βίντεο και φωτογραφίες, δείχνουν σοβαρές καταστροφές, με κτίρια να έχουν καταρρεύσει και δρόμους να έχουν κοπεί στα δύο.



Σημειώνεται ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη χώρα, με τα κτίρια να κουνιούνται και στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Το κέντρο σεισμικών δικτύων της Κίνας από πλευράς του ανακοίνωσε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στις παράκτιες περιοχές της χώρας, κυρίως στη Φουζιάν, τη Γκουανγκντόνγκ, τη Ζιανγκσού και τη Σανγκάη. Αισθητός έγινε ο σεισμός και στην Ιαπωνία.

Το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας Central News Agency μετέδωσε εικόνες από πανικόβλητους κατοίκους της πόλης να τρέχουν προς το κτίριο, το οποίο κάλυπτε πυκνό σύνεφο σκόνης.

Εξάλλου η εταιρεία που διαχειρίζεται τους σιδηροδρόμους της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι τρία βαγόνια τρένου εκτροχιάστηκαν στον σταθμό Ντόνγκλι, στην ανατολικό τμήμα της χώρας, όταν κατέρρευσε μέρος του στεγάστρου της πλατφόρμας. Οι περίπου 20 επιβάτες που βρίσκονταν στα βαγόνια απομακρύνθηκαν.

7.2 magnitude earthquake strikes off east cost of Taiwan#earthquake pic.twitter.com/QlMx8Ul1yp — Ricardo Champs 🇲🇽 🇷🇺 🇨🇳 (@ricchamps9) September 18, 2022

Taiwan earthquake, the chandelier in my home is shaking now.😱 pic.twitter.com/QxVobyrIOG — Fabian (@Fabianjing) September 18, 2022

Taiwan earthquake

🙏 hope people are safe



pic.twitter.com/OU31SxJomL — 巴丢草 Bad ї ucao (@badiucao) September 18, 2022

Taiwan Earthquake shaking the whole train. Unreal!pic.twitter.com/6MGzTpuajM — Inty (@__Inty__) September 18, 2022

taiwan earthquake 😩 praying for tzuyu’s family and all of the people in taiwan right now :( https://t.co/UBsEGnnLUu pic.twitter.com/1jYiC48GYz — ron 🔍 (@imyeonnz) September 18, 2022

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.