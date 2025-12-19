Εννέα άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερις από αυτούς σοβαρά, αφού ένα άτομο εκτόξευσε βόμβες καπνού σε σταθμό του μετρό στην Ταϊπέι και στη συνέχεια επιτέθηκε σε περαστικούς, ανέφερε το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Τζουνγκ-τάι, επιβεβαίωσε την επίθεση με ανάρτησή του στο Facebook, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Taipei random psycho hurt 7 peoples and jump off the building after that😢 pic.twitter.com/MB5cAjz1wu— Uchiha Pro (@Uchiha_Soma) December 19, 2025
Someone just threw a smoke bomb at Taipei Main Station MRT M7 exit, causing one man to fall unconscious. pic.twitter.com/BGtthtxxaY— Foreigners in Taiwan 🇹🇼 外國人在台灣 (@foreignersinTW) December 19, 2025
Εκτιμάται ότι ο δράστης αυτοκτόνησε στη συνέχεια, ανέφερε το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
🚨 BREAKING: Taipei knife rampage ends with suspect jumping from rooftop after police cornered him at Eslite Nanxi: 4 critical, 5 injured across two metro stations. Suspect now hospitalized. Massive emergency response underway. pic.twitter.com/i8hab0C9d1— TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 19, 2025
Δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι στιγμής ποιο ήταν το κίνητρο.
