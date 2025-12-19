Λογαριασμός
Εννέα τραυματίες σε επίθεση στην Ταϊπέι - Συγκλονιστικά βίντεο

Ένα άτομο εκτόξευσε βόμβες καπνού σε σταθμό του μετρό στην Ταϊπέι και στη συνέχεια επιτέθηκε σε περαστικούς σύμφωνα με την κυβέρνηση και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης

UPDATE: 14:24
Επίθεση στην Ταϊπέι

Εννέα άτομα τραυματίστηκαν, τέσσερις από αυτούς σοβαρά, αφού ένα άτομο εκτόξευσε βόμβες καπνού σε σταθμό του μετρό στην Ταϊπέι και στη συνέχεια επιτέθηκε σε περαστικούς, ανέφερε το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, Τσο Τζουνγκ-τάι, επιβεβαίωσε την επίθεση με ανάρτησή του στο Facebook, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Εκτιμάται ότι ο δράστης αυτοκτόνησε στη συνέχεια, ανέφερε το επίσημο Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Δεν είναι ξεκάθαρο μέχρι στιγμής ποιο ήταν το κίνητρο.

TAGS: Ταϊβάν Επίθεση τραυματίες
