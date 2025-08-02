Η τροπική καταιγίδα Wipha, που σαρώνει την Ταϊλάνδη εδώ και 10 ημέρες, έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο 6 ανθρώπων και έχει επηρεάσει την καθημερινότητα περισσότερων από 230.000 πολιτών σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές που είναι επιφορτισμένες με τη διαχείριση των καταστροφών.

Από την 21η Ιουλίου, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που συνοδεύουν αυτήν την καταιγίδα είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε 12 επαρχίες, ιδίως στο βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πρόληψης και Διαχείρισης Καταστροφών της Ταϊλάνδης.

«Παρακολουθούμε από κοντά τις επιπτώσεις της Wipha και βρισκόμαστε σε συντονισμό με τις επαρχίες που έχουν πληγεί προκειμένου να βοηθήσουμε εκείνους που το έχουν ανάγκη», αναφέρεται σε μια ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα της στο Facebook.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εικόνες δείχνουν ορμητικά λασπόνερα να έχουν κατακλύσει τις πληγείσες περιοχές, σακιά με άμμο να έχουν τοποθετηθεί μπροστά από σπίτια και κατοίκους να απομακρύνονται με πλαστικές βάρκες σε πλημμυρισμένους δρόμους.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές υπηρεσίες, οι βροχοπτώσεις αναμένεται να εξασθενίσουν τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

