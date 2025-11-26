Βαθιά μέσα στην αειθαλή ζούγκλα Dong Phayayen-Khao Yai (DPKY-FC) της Ταϊλάνδης, μια παγίδα με ελατήριο περιμένει να πιάσει μια τίγρη.

Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πότε το ζώο θα επιστρέψει για να αφήσει ξανά το άρωμά του -σε μια ή δύο εβδομάδες, ίσως και περισσότερο- οπότε η παγίδα πρέπει να ελέγχεται τρεις φορές την ημέρα.

Ευτυχώς για το μεγάλο αιλουροειδές, αυτή η παγίδα δεν έχει στηθεί από λαθροθήρες: είναι έργο των οικολόγων, που προσπαθούν να σώσουν το είδος, σημειώνει το CNN.

«Χρειάζεται πολύς χρόνος και προσπάθεια για να παγιδεύσεις μια τίγρη», λέει ο Rattapan Pattanarangsan, διευθυντής του προγράμματος προστασίας της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Panthera Thailand.

Ωστόσο, με μόλις 20 έως 30 τίγρεις να περιφέρονται στην έκταση 6.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (2.317 τετραγωνικών μιλίων) του DPKY-FC, αυτή η προσπάθεια είναι απαραίτητη για την προστασία των «τελευταίων των τελευταίων» ινδοκινεζικών τίγρεων, ενός πληθυσμού που ανακαλύφθηκε μόλις στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η Ταϊλάνδη είναι ένα σπάνιο παράδειγμα ανάκαμψης των τίγρεων στη Νοτιοανατολική Ασία, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάκαμψης έχει σημειωθεί στο Δυτικό Δασικό Σύμπλεγμα της χώρας, όπου ο πληθυσμός των τίγρεων υπερ-τριπλασιάστηκε μεταξύ 2007 και 2023.

Εν τω μεταξύ, ο πληθυσμός των τίγρεων στο DPKY-FC παρέμεινε στάσιμος, παρά τον άφθονο χώρο για επέκταση.

«Εάν το δάσος είναι σε καλή κατάσταση, ο πληθυσμός θα πρέπει να αυξηθεί», λέει ο Pattanarangsan, προσθέτοντας ότι σε ορισμένες περιοχές δεν έχουν παρατηρηθεί τίγρεις για πάνω από μια δεκαετία.

Για να καταλάβουν γιατί ο πληθυσμός των τίγρεων δεν αυξάνεται, οι περιβαλλοντολόγοι αποφάσισαν να τοποθετήσουν GPS κολάρα σε τρεις τίγρεις νωρίτερα φέτος.

«Με τις κάμερες παρακολούθησης, έχουμε πρωτογενή δεδομένα -πόσες τίγρεις υπάρχουν εδώ και εκεί. Αλλά θέλουμε να έχουμε πιο αναλυτικά δεδομένα, για να γνωρίζουμε την οικολογία των τίγρεων: πώς διασκορπίζονται, πώς ζουν, πώς και τι τρώνε», τονίζει ο Pattanarangsan.

Τα κολάρα, που τοποθετήθηκαν στις αρχές του 2025, αποκαλύπτουν ήδη νέες πληροφορίες για τη συμπεριφορά των τίγρεων και προσφέρουν στοιχεία που βοηθούν τους περιβαλλοντολόγους να εξασφαλίσουν το μέλλον τους.

«Παράξενο θήραμα»

Αν και τα κολάρα GPS έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την παρακολούθηση των τίγρεων, όπως για τη μετεγκατάσταση μεγάλων αιλουροειδών και την καταμέτρηση του πληθυσμού τους, η τεχνολογία αυτή είναι νέα για το DPKY-FC.

Το πρόγραμμα, με επικεφαλής το Υπουργείο Εθνικών Πάρκων, Άγριας Ζωής και Προστασίας Φυτών της Ταϊλάνδης και την Panthera, συνεργάστηκε με περιβαλλοντολόγους από το Western Forest Complex, τη μεγαλύτερη προστατευόμενη περιοχή της Ταϊλάνδης και τόπο διαμονής του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού των τίγρεων της χώρας, οι οποίοι από το 2005 αιχμαλωτίζουν και τοποθετούν κολάρα στις τίγρεις χρησιμοποιώντας αβλαβείς παγίδες.

Μετά τη «σύλληψη», η τίγρη ναρκώνεται από κτηνίατρο, ώστε η ομάδα να μπορεί να της τοποθετήσει το κολάρο και να συλλέξει δείγματα από το ζώο. Συνολικά, η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από μία ώρα, λέει ο Pattanarangsan.

Η ομάδα του DPKY-FC επέλεξε τρεις τίγρεις για να δοκιμάσει τα περιλαίμια: έναν ενήλικα αρσενικό, ονόματι Srikosa, και δύο ημιενήλικες αδελφές, την Chantra και την Pianporn.

Τα ελαφριά κολάρα έχουν διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και δύο χρόνια και καταγράφουν συντεταγμένες κάθε ώρα, οι οποίες μεταδίδονται μέσω δορυφόρου. Ωστόσο, στην πυκνή ζούγκλα, η μετάδοση δεν είναι πάντα επιτυχής, οπότε τα δεδομένα αποθηκεύονται επίσης στον σκληρό δίσκο του κολάρου για μεταγενέστερη λήψη. Όταν η μπαταρία εξαντληθεί σχεδόν, το κολάρο αποσυνδέεται αυτόματα και στέλνει ένα τελικό σήμα για ανάκτηση.

Χρησιμοποιώντας αυτά τα σημεία εντοπισμού, η ομάδα μπόρεσε να παρακολουθήσει την περιοχή διαμονής, τα μοτίβα κίνησης και τους τόπους κυνηγιού κάθε τίγρης -κάτι που αποκάλυψε τα υπολείμματα «παράξενων θηραμάτων».

Οι τίγρεις συνήθως κυνηγούν μεγάλα ζώα, όπως τα βουβαλοειδή banteng, gaur ή sambar, τα οποία μπορούν να φτάσουν τα 350 κιλά (772 λίβρες). Ωστόσο, στο DPKY-FC, οι τρεις τίγρεις τρέφονται με μικρότερα θηλαστικά, όπως αγριογούρουνα και ελάφια μουντζάκ, μερικά από τα οποία ζυγίζουν μόλις 10 κιλά (22 λίβρες).

Αυτό ενισχύει τα ευρήματα μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε πέρυσι, η οποία υπογράμμισε τον περιορισμένο αριθμό μεγάλων θηραμάτων, λέει ο Pattanarangsan: «Αυτή η (συμπεριφορά) είναι πολύ περίεργη και μπορεί να αντανακλά την έλλειψη θηραμάτων».

«Τρώει τα πάντα»

Μία από τις τίγρεις, η Chantra, το όνομα της οποίας σημαίνει φεγγάρι -επιλέχθηκε επειδή της τοποθετήθηκε το κολάρο σε μια βουδιστική γιορτή υπό το φως του φεγγαριού-, έχει φτάσει τις περίεργες διατροφικές συνήθειες σε ένα νέο επίπεδο.

Ενώ οι άλλες δύο τίγρεις κυνηγούσαν μικρότερα ζώα (ζώα με οπλές όπως αγελάδες και ελάφια), ένα από τα κύρια θηράματα της Chantra είναι ο αγριόχοιρος.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης στοιχεία για ευκαιριακά γεύματα με χελώνες με μαλακό καβούκι και νερόσαυρες, η πρώτη καταγραφή αυτού του είδους θηραμάτων για άγριες τίγρεις στην Ταϊλάνδη, δήλωσε ο Somporn Pakpien, επικεφαλής του DPKY Wildlife Research Station, σε ένα email.

Η αδιάκριτη γεύση της Chantra είναι μόνο μία από τις πολλές ιδιαιτερότητές της. Παρά το γεγονός ότι έφυγε πρώτη από τη φροντίδα της μητέρας της, είναι μικρότερη σε μέγεθος από την αδελφή της Pianporn και η περιοχή που κατοικεί είναι μόλις 24 τετραγωνικά χιλιόμετρα (9,3 τετραγωνικά μίλια).

«Μπορεί να είναι μικρότερη επειδή είναι λιγότερο επιλεκτική. Τρώει τα πάντα», λέει ο Pattanarangsan. Οι τίγρεις με μεγαλύτερες περιοχές διαβίωσης είναι πιθανότατα «πιο επιλεκτικές», με αποτέλεσμα να κυνηγούν μεγαλύτερα θηράματα και να έχουν μεγαλύτερο σώμα, κάτι που τους διευκολύνει να κυνηγούν μεγαλύτερα θηράματα, προσθέτει.

Η Chantra έχει επίσης μια καμπύλη στην ουρά της, η οποία σε άλλα είδη μπορεί να αποτελεί ένδειξη γενετικών προβλημάτων, υποστηρίζει ο Pattanarangsan, προσθέτοντας ότι οι επιπτώσεις αυτού στις τίγρεις είναι ακόμα άγνωστες.

«Αν κοιτάξουμε τον συνολικό πληθυσμό των 20 ή 30 ζώων, έχουμε αρκετά μικρή γενετική ποικιλομορφία, οπότε πρέπει να ανησυχούμε για αυτό», προσθέτει.

Μείωση των απειλών

Καθώς η ομάδα του DPKY-FC μαθαίνει περισσότερα για τις διατροφικές συνήθειες της τίγρης, εργάζεται σκληρά για την προστασία του οικότοπου.

«Στην αριστερή πλευρά του DPKY, κυρίως στο Εθνικό Πάρκο Khao-Yai, το ονομάζουμε το άδειο δάσος», επειδή δεν ζουν τίγρεις εκεί, σημειώνει ο Pattanarangsan.

Το δασικό συγκρότημα σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια ανάλυση απειλών με έναν εμπειρογνώμονα σε θέματα εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής τους επόμενους μήνες, προκειμένου να αντιμετωπίσει άλλα ζητήματα που ενδέχεται να περιορίζουν τον πληθυσμό των τίγρεων, όπως η λαθροθηρία τίγρεων ή των θηραμάτων τους, ή ο αντίκτυπος των έργων υποδομής που χωρίζουν το βιότοπο, όπως η εθνική οδός 304 και ένα προτεινόμενο φράγμα, το οποίο, σύμφωνα με τον Pattanarangsan, ενέχει τεράστιο κίνδυνο, καθώς παρέχει «εύκολη πρόσβαση» στους κυνηγούς.

«Μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τι είδους απειλές έρχονται και τι πρέπει να κάνουμε», λέει, προσθέτοντας ότι αν το πάρκο καταφέρει να μειώσει τα επίπεδα απειλής, «ο πληθυσμός των θηραμάτων θα αυξηθεί, και ο πληθυσμός των τίγρεων θα αυξηθεί επίσης».

Ενώ το πρόγραμμα τοποθέτησης κολάρων GPS βρίσκεται ακόμα στα αρχικά του στάδια, ο Pattanarangsan είναι αισιόδοξος ότι οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα του DPKY-FC να επικεντρώσει τις προσπάθειές της στην αύξηση του αριθμού των τίγρεων.

«Σε αυτό το πρώτο έτος, μαθαίνουμε πώς να το κάνουμε», τονίζει, προσθέτοντας ότι ελπίζουν να λάβουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση για να «κατανοήσουν τελικά ολόκληρο τον πληθυσμό».

Πηγή: skai.gr

