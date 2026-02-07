Ομοσπονδιακό δικαστήριο στις ΗΠΑ έθεσε υπό κράτηση 33χρονο άνδρα με την κατηγορία απείλης κατά της ζωής του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια της επίσκεψή του στην περιοχή του Οχάιο τον Ιανουάριο.

Όπως μεταδίδει το διεθνές πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Σάνον Μάθρε, από το Τολέδο του Οχάιο, κατηγορείται ότι απείλησε να αφαιρέσει τη ζωή και να προκαλέσει σωματική βλάβη στον Βανς.

Ο Μάθρε, ο οποίος συνελήφθη από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ την Παρασκευή, φέρεται να δήλωσε: «Θα μάθω πού θα βρίσκεται (ο αντιπρόεδρος) και θα τον σκοτώσω» υποδεικνύοντας μάλιστα ότι θα χρησιμοποιούσε το αυτόματο όπλο του M14, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Οι ειδικοί έχουν εκφράσει ανησυχία για την πολιτική βία και τις απειλές βίας στις ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένας διαδηλωτής ο οποίος έλαβε χάρη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, δήλωσε ένοχος για κατηγορία παρενόχλησης, αφού κατηγορήθηκε ότι απείλησε να σκοτώσει τον ηγέτη της μειοψηφίας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Χακίμ Τζέφρις.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας για τις φερόμενες απειλές, οι ομοσπονδιακοί πράκτορες ανακάλυψαν επίσης πολλά αρχεία με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην κατοχή του Μάρθε, ανέφερε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο Μάθρε εμφανίστηκε για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου στη Βόρεια Περιφέρεια του Οχάιο την Παρασκευή και παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή νέας ακρόασης που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Φεβρουαρίου.

Εάν κριθεί ένοχος για απειλή κατά της ζωής του αντιπροέδρου, ο Μάθρε αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης πέντε ετών και μέγιστο νόμιμο πρόστιμο 250.000 δολαρίων, ενώ εάν κριθεί ένοχος για το υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που βρέθηκε στην κατοχή του, αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών και μέγιστο νόμιμο πρόστιμο 250.000 δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.