Τα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ψήφισαν κατηγορηματικά υπέρ μιας δυνητικά πρωτοποριακής παγκόσμιας συνθήκης για τη βελτίωση της ετοιμότητας στις πανδημίες στη Συνέλευση για την Παγκόσμια Υγεία τη Δευτέρα.

Όπως μεταδίδει το Reuters, 124 χώρες ψήφισαν υπέρ. Η Σλοβακία ζήτησε τη διεξαγωγή ψηφοφορίας τη Δευτέρα, καθώς ο σκεπτικιστής πρωθυπουργός της για το εμβόλιο κατά της COVID-19 αμφισβήτησε την υιοθέτηση της συμφωνίας. Καμία χώρα δεν ψήφισε κατά, ενώ 11 χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, του Ισραήλ, της Ιταλίας, της Ρωσίας, της Σλοβακίας και του Ιράν, απείχαν.

Το σχέδιο συμφωνίας, το οποίο αντιμετωπίζει τις διαρθρωτικές ανισότητες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης και διάθεσης φαρμάκων ή εμβολίων και εργαλείων υγείας, θα εγκριθεί επίσημα την Τρίτη σε ολομέλεια της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας στη Γενεύη.

Ωστόσο, δεν θα τεθεί επίσημα σε ισχύ έως ότου τα κράτη συμφωνήσουν εκ νέου σχετικά με την κοινοχρησία παθογόνων, κάτι που θα μπορούσε να διαρκέσει έως και δύο χρόνια.

