Οι Χούθι ανακοίνωσαν αποκλεισμό του λιμανιού της Χάιφα στο Ισραήλ

Οι Χούτι της Υεμένης, οι οποίοι είναι προσκείμενοι στο Ιράν, ανακοίνωσαν τη Δευτέρα αυτό που χαρακτήρισαν «θαλάσσιο αποκλεισμό» στο λιμάνι της Χάιφα του Ισραήλ, σε απάντηση στη συνεχιζόμενη σύγκρουση του Ισραήλ στη Γάζα.

«Όλες οι εταιρείες με πλοία που βρίσκονται ή κατευθύνονται προς αυτό το λιμάνι ενημερώνονται με την παρούσα ανακοίνωση, ότι το προαναφερθέν λιμάνι έχει συμπεριληφθεί στον κατάλογο των στόχων μας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ομάδας, Γιαχία Σάρι, σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Η απόφαση αποτελεί «αντίδραση στην κλιμάκωση της βάναυσης ισραηλινής επίθεσης εναντίον του λαού μας και της Γάζας», είπε ο εκπρόσωπος των υποστηριζόμενων από το Ιράν ανταρτών. Συμπλήρωσε ότι οι επιθέσεις των Χούθι εναντίον του Ισραήλ θα συνεχιστούν ωσότου σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας και αρθεί ο αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα.

Οι Χούθι συνέχισαν να εκτοξεύουν πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν κοντά στο Τελ Αβίβ, σε αυτό που αποκαλούν αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, αν και έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις επιθέσεις σε αμερικανικά πλοία.

Οι πύραυλοι που εκτόξευσε η ομάδα εναντίον του Ισραήλ αναχαιτίστηκαν ως επί το πλείστον.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις σε απάντηση, συμπεριλαμβανομένης μιας στις 6 Μαΐου που προκάλεσε ζημιές στο κύριο αεροδρόμιο της Υεμένης στη Σαναά και σκότωσε αρκετούς ανθρώπους.

Πηγή: skai.gr

