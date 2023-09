Φρίκη στην Πολωνία: Πατέρας και κόρη σκότωσαν τα παιδιά που έκαναν μαζί Κόσμος 14:27, 18.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η σοκαριστική υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα στην Πολωνία όταν πατέρας και κόρη συνελήφθησαν για τη δολοφονία τριών βρεφών που γεννήθηκαν από την αιμομικτική σχέση τους