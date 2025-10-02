Στο έργο για το «ψηφιακό δίδυμο της Σόφιας» το Διεθνές Βραβείο Καινοτομίας Έξυπνης Πόλης

Το Ινστιτούτο Μεγάλων Δεδομένων για την Έξυπνη Κοινωνία (Big Data for Smart Society Institute /GATE) του Πανεπιστημίου της Σόφιας έλαβε το βραβείο Seoul Smart City Prize 2025 στην κατηγορία Tech-InnovaCity - Institution, ανακοίνωσε σήμερα το ινστιτούτο.

Το βραβείο, που δίνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Έξυπνων Βιώσιμων Πόλεων (WeGO) και τη μητροπολιτική κυβέρνηση της Σεούλ, κατατάσσει τη Βουλγαρία μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών στην έξυπνη πόλη και την τεχνολογική καινοτομία. Το GATE διακρίθηκε για το έργο του «ψηφιακό δίδυμο της Σόφιας», το πρώτο ψηφιακό μοντέλο βουλγαρικής πόλης, σχεδιασμένο να υποστηρίξει μια πιο βιώσιμη, ανοιχτή και έξυπνη αστική ανάπτυξη.

Κατατέθηκαν περισσότερες από 220 αιτήσεις από όλο τον κόσμο για τον διαγωνισμό, με το GATE να γίνεται το πρώτο βουλγαρικό ίδρυμα που κερδίζει αυτό το βραβείο.

«Η αναγνώριση αυτή είναι το αποτέλεσμα οράματος, επιστήμης και σκληρής δουλειάς ολόκληρης της ομάδας του GATE και των συνεργατών μας», έγραψε η διευθύντρια του GATE, καθηγήτρια Σίλβια Ιλίεβα, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Η πραγματική χαρά θα έρθει όταν επιστρέψουμε στη Σόφια και τη μοιραστούμε με όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτήν την επιτυχία. Το βραβείο είναι επίσης για τη Σόφια, για το μέλλον της ως πόλη που οδηγείται από την τεχνολογία, τα δεδομένα και για όλους τους πολίτες της», πρόσθεσε.

🏆Proud to announce GATE has won the Seoul Smart City Prize 2025 in the Tech-InnovaCity (Institution) category!

Recognised for developing the first urban digital twin of Sofia, we’re honoured to stand among global smart city innovators. 🌍💡#SeoulSmartCityPrize #SmartCities pic.twitter.com/iWOXc1Iud6 — GATE (@GATE_CoE) October 2, 2025

Το βραβείο Έξυπνης Πόλης της Σεούλ καθιερώθηκε για να προωθήσει ένα καινοτόμο αλλά και συμπεριληπτικό μοντέλο έξυπνης πόλης με ισχυρή ανθρώπινη εστίαση στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, που τροφοδοτείται από τις τεχνολογίες πληροφοριών και την τεχνητή νοημοσύνη. Η αποστολή του στηρίζει τις δύο κατηγορίες του βραβείου - Tech-InnovaCity και Human-CentriCity - που αντικατοπτρίζουν το όραμα του WeGO και της Σεούλ ότι μια έξυπνη πόλη είναι κάτι περισσότερο από απλή τεχνολογία. Συνδυάζει την ενσωμάτωση καινοτόμων πολιτικών και τεχνολογιών σε όλες τις πτυχές της αστικής ζωής με την ψηφιακή ένταξη και την υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Το βραβείο του Ινστιτούτου Tech-InnovaCity, μαζί με την Tech-InnovaCity Corporation, τονίζει τις συλλογικές προσπάθειες που απαιτούνται για την οικοδόμηση πιο έξυπνων, πιο βιώσιμων πόλεων, αλλά και τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ενώνουν κυβερνήσεις, εταιρίες και κοινότητες για την παροχή καινοτόμων λύσεων.

Η τελετή απονομής του Βραβείου Έξυπνης Πόλης της Σεούλ 2025 πραγματοποιήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο COEX της Σεούλ, κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Έξυπνης Ζωής (SLW) 2025 – μιας παγκόσμιας πλατφόρμας για την ανταλλαγή γνώσεων, πολιτικών και καινοτομιών στην ανάπτυξη έξυπνων πόλεων.

