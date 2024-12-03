Συρία: Σχεδόν 50.000 εκτοπισμένοι μέσα σε μερικές ημέρες (ΟΗΕ)

Η αναζωπύρωση του πολέμου στη βορειοδυτική Συρία ανάγκασε σχεδόν 50.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους μέσα σε μερικές ημέρες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) των Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι ρευστή, εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.

«Ως την 30ή Νοεμβρίου, πάνω από 48.500 άνθρωποι εκτοπίστηκαν», αριθμός «αυξημένος κατά πολύ σε σύγκριση με τους 14.000» που καταγράφονταν την 28η Νοεμβρίου, διευκρίνισε το OCHA, ο επικεφαλής του οποίου Τομ Φλέτσερ εξέφρασε μέσω X ανησυχία για τους «δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους» που τράπηκαν σε φυγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

