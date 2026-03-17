Συρία: Στροφή σε ισλαμικό μοντέλο - Απαγόρευση αλκοόλ και θρησκευτικός έλεγχος

Οι συριακές αρχές απαγόρευσαν την κατανάλωση αλκοόλ σε εστιατόρια και μπαρ στη Δαμασκό, σε μία από τις πιο σαφείς κινήσεις μέχρι στιγμής της ισλαμιστικής κυβέρνησης προς την επιβολή συντηρητικών κανόνων, από τότε που ο Άχμεντ αλ-Σαράα ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ-Άσαντ πριν από 15 μήνες.

Το διάταγμα, που εκδόθηκε από τη διοίκηση της Δαμασκού το βράδυ της Δευτέρας, απαιτεί τη μετατροπή των αδειών νυχτερινών κέντρων και μπαρ σε άδειες καφέ, ενώ περιορίζει την πώληση αλκοόλ μόνο σε σφραγισμένα μπουκάλια για κατανάλωση εκτός καταστήματος και μόνο σε περιοχές με κυρίως χριστιανικό πληθυσμό.

Κάθε κατάστημα που πωλεί αλκοόλ πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 75 μέτρα μακριά από χώρους λατρείας και σχολεία και τουλάχιστον 20 μέτρα από εγκαταστάσεις ασφαλείας, σύμφωνα με το διάταγμα. Δίνεται προθεσμία τριών μηνών στους ιδιοκτήτες μπαρ για συμμόρφωση.

Ιδιοκτήτης δηλώνει ότι θα κλείσει το μπαρ του

Ένας ιδιοκτήτης μπαρ στη Δαμασκό δήλωσε ότι θα κλείσει την επιχείρησή του, σημειώνοντας ότι περίμενε ένα τέτοιο διάταγμα εδώ και καιρό και επισημαίνοντας τη σημαντική μείωση της πελατείας από τότε που η ισλαμιστική κυβέρνηση ανέλαβε την εξουσία.

Ο ιδιοκτήτης, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, φοβούμενος τις συνέπειες, είπε ότι δεν βλέπει λόγο να μετατρέψει το κατάστημά του σε ένα «στεγνό» εστιατόριο ή καφέ, προσθέτοντας ότι οι πελάτες δεν έρχονταν εκεί για πίτσα ή ναργιλέ.

Πολλά εστιατόρια είχαν ήδη αλλάξει τον τρόπο που σερβίρουν αλκοόλ ή το είχαν διακόψει εντελώς, μετά τη νίκη των ανταρτών υπό τον Σαράα, πρώην διοικητή της Αλ Κάιντα, επί του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Ορισμένα απέσυραν αλκοολούχα όπως η μπύρα και το κρασί από τον κατάλογο ή άρχισαν να τα σερβίρουν σε ποτήρια τσαγιού.

Σύλληψη γυναίκας για παραβίαση της νηστείας του Ραμαζανιού

Ο Σαράα έχει επιχειρήσει να διαβεβαιώσει τους Σύρους ότι τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τους θα προστατευθούν. Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο, υποστήριξε ότι η Συρία «οικοδομεί πλέον θεσμούς κράτους δικαίου που εγγυώνται δικαιώματα και ελευθερίες».

Ωστόσο, ο Μοχάμεντ αλ-Αμπντάλα, διευθυντής του Κέντρου Δικαιοσύνης και Λογοδοσίας για τη Συρία με έδρα την Ουάσιγκτον, αμφισβήτησε τη νομική βάση της απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ, λέγοντας ότι η ισχύουσα συριακή νομοθεσία δεν απαγορεύει την κατανάλωση ή πώληση αλκοολούχων ποτών.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση αντιβαίνει στο Άρθρο 12 της Συνταγματικής Διακήρυξης της Συρίας, που εγκρίθηκε πέρυσι από τον Σαράα, η οποία υιοθετεί όλες τις διεθνείς συνθήκες ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει υπογράψει η χώρα, αρκετές από τις οποίες προστατεύουν το δικαίωμα κατανάλωσης αλκοόλ.

Αντικατοπτρίζοντας την αυστηρότερη εφαρμογή του θρησκευτικού συντηρητισμού, οι αρχές προχώρησαν και στην επιβολή της νηστείας κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού.

Μία εργαζόμενη στην περιοχή Σαλαμίγια της Χάμα συνελήφθη επειδή έσπασε νωρίτερα τη νηστεία της. Ο εισαγγελέας την κατηγόρησε για «προσβολή της δημόσιας αιδούς», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Εργαζόμενοι σε αρτοποιείο κοντά στη Δαμασκό απολύθηκαν από το τοπικό συμβούλιο για τον ίδιο λόγο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.