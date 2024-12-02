Ο Τζο Μπάιντεν έφθασε στη Λουάντα

Ο Τζο Μπάιντεν έφθασε σήμερα στη Λουάντα, την πρωτεύουσα της Ανγκόλας, στο πρώτο ταξίδι του στην αφρικανική ήπειρο ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

Η διήμερη επίσκεψη του Μπάιντεν, πενήντα ημέρες προτού παραχωρήσει την εξουσία στον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαιώνει τις φιλοδοξίες των ΗΠΑ στην Αφρική, όπου η Κίνα προχωρά σε γιγαντιαίες επενδύσεις.

Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιδιώξει να προωθήσει το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμανιού Λομπίτο της Ανγκόλας με πλούσιες σε μεταλλεύματα γειτονικές χώρες, όπως η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Ζάμπια. Χαλκός και κοβάλτιο είναι στρατηγικής σημασίας πρώτες ύλες για την κατασκευή μπαταριών και άλλων ηλεκτρονικών.

Η αυξημένη επιρροή της Κίνας στη ΛΔ Κονγκό έχει προκαλέσει ανησυχία στην Ουάσινγκτον. Τον Σεπτέμβριο, το Πεκίνο είχε υπογράψει συμφωνία με τις κυβερνήσεις της Τανζανίας και της Ζάμπιας για την αναβίωση παλαιότερης σιδηροδρομικής γραμμής προς την ανατολική ακτή της Αφρικής.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον πρόεδρο Μπάιντεν στην Ανγκόλα, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κέρμπι, είπε ότι ο «Διάδρομος του Λομπίτο» θα δημιουργήσει τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες στην Αφρική. Συμπλήρωσε πως ο αμερικανός πρόεδρος θα ανακοινώσει νέες δεσμεύσεις σχετικά με το φιλόδοξο έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης, καθώς και στους τομείς της υγείας, της πράσινης ενέργειας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Κατά τη διήμερη παραμονή του στην Ανγκόλα, ο Μπάιντεν θα συναντηθεί με τους ομολόγους του από την Ανγκόλα και τη Ζάμπια, τον Ζοάο Λουρένσο και τον Χακαΐντε Χιτσιλέμα, θα επισκεφθεί το λιμάνι του Λομπίτο και το μουσείο που είναι αφιερωμένο στο δουλεμπόριο την εποχή της αποικιοκρατίας.

Εν μέρει χρηματοδοτούμενος από αμερικανικό δανεισμό, ο «Διάδρομος του Λομπίτο» θα διευκολύνει τις εξαγωγές πολύτιμων ορυκτών στις ΗΠΑ. «Δεν υπάρχει Ψυχρός Πόλεμος στην αφρικανική ήπειρο. Δεν ζητούμε από χώρες να επιλέξουν μεταξύ ημών, της Ρωσίας και της Κίνας», διευκρίνισε ο Κέρμπι. «Αναζητούμε απλώς αξιόπιστες, βιώσιμες και εξακριβωμένες επενδυτικές ευκαιρίες στις οποίες μπορούν να βασιστούν οι κάτοικοι της Ανγκόλας και της (αφρικανικής) ηπείρου, επειδή πολλές χώρες βασίστηκαν σε επισφαλείς επενδυτικές ευκαιρίες και τώρα πνίγονται στα χρέη», συμπλήρωσε.

Το έργο της σιδηροδρομικής σύνδεσης του Λομπίτο υποστηρίζεται από τον πολυεθνικό εμπορικό όμιλο Trafigura, τον πορτογαλικό κατασκευαστικό όμιλο Mota-Engil και τον σιδηροδρομικό φορέα Vecturis. Η αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ (DFC) έχει χορηγήσει δάνειο ύψους 550 εκατομμυρίων δολαρίων για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου μήκους 1.300 χλμ από το Λομπίτο της Ανγκόλας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.