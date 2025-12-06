Ο Καναδάς αφαιρεί τη Συρία από τη μαύρη λίστα των κρατών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία

Η κυβέρνηση του Καναδά έκανε γνωστό χθες Παρασκευή ότι αφαίρεσε τη Συρία από τον κατάλογο των κρατών που κατ’ αυτή υποστηρίζουν την τρομοκρατία και επίσης αφαίρεσε τη Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), οργάνωση που ηγήθηκε της συμμαχίας ισλαμιστών ανταρτών η οποία ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ, από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οντοτήτων βάσει του καναδικού ποινικού κώδικα.

«Τα μέτρα αυτά ευθυγραμμίζονται με πρόσφατες αποφάσεις που έλαβαν σύμμαχοί μας, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών (της Αμερικής), κι ακολουθούν τις προσπάθειες της συριακής μεταβατικής κυβέρνησης να προωθήσει τη σταθερότητα της Συρίας, να οικοδομήσει χωρίς αποκλεισμούς και ασφαλές μέλλον για τους πολίτες της και να εργαστεί από κοινού με παγκόσμιους εταίρους για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της καναδικής διπλωματίας.

