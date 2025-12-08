Οι Σύροι γιορτάζουν σήμερα την πρώτη επέτειο από την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και την άνοδο στην εξουσία του πρώην τζιχαντιστή Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι και νέου μεταβατικού πρόεδρου της χώρας, Άχμαντ αλ Σάρα.

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν από χθες, με χορούς και σόου με πυροτεχνήματα στη Δαμασκό και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Συρίας.

Happening Now: Thousands are out celebrating in Damascus, Syria on the one-year anniversary of the fall of Assad pic.twitter.com/GXvZ7uWV7c — Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) December 7, 2025

Syrians Celebrating the anniversary of Liberation in Basra Al Sham Roman theatre pic.twitter.com/kKkTdtYZUt — Syria Insider 🇸🇾 (@SyriaInsiderr) December 7, 2025

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της Χάμα κρατώντας τη νέα σημαία της χώρας, τιμώντας την ημέρα που οι αντάρτες υπό τους ισλαμιστές της οργάνωσης του Σάρα, της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, κατέλαβαν την πόλη.

Tens of thousands of Syrians took to the streets of Hama to mark the first anniversary of the ouster of Syria's longtime ruler, Bashar al-Assad. pic.twitter.com/yDYO6EkCVf — DW News (@dwnews) December 7, 2025

Οι επίσημοι εορτασμοί είναι προγραμματισμένοι για σήμερα στην κεντρική πλατεία Ομεϋάδων στη Δαμασκό, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συγκεντρώσεις.

Επίσης, πρόκειται να πραγματοποιηθούν στρατιωτικές παρελάσεις.

Σήμερα το πρωί, ο αλ Σάρα επισκέφθηκε σήμερα το Τέμενος των Ομεϋάδων, φορώντας τα ίδια ρούχα που είχε φορέσει την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» πριν από έναν χρόνο.

Syrian President Ahmad al-Sharaa visited the Umayyad Mosque in Damascus today, wearing the same clothes he wore on Liberation Day one year ago today.



“Syrians, obey me as long as I obey God among you.



By God, no matter how great the challenges, no one will stand in our way.… pic.twitter.com/nC8LnIFHC7 — Clash Report (@clashreport) December 8, 2025

«Σύριοι, υπακούστε σε εμένα όσο εγώ υπακούω στον Θεό ανάμεσά σας. Μα τον Θεό, όσο μεγάλες και να είναι οι προκλήσεις, κανείς δεν θα σταθεί εμπόδιο στον δρόμο μας. Μαζί, θα αντιμετωπίσουμε όλες τις δυσκολίες, με τη βοήθεια του Θεού» είπε στην ομιλία του ενώπιον του συγκεντρωμένου πλήθους.

Ο Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία πριν έναν χρόνο ακριβώς αναζητώντας καταφύγιο στη Ρωσία, έπειτα από περισσότερα από 13 χρόνια μετά το ξέσπασμα μιας εξέγερσης που εξελίχθηκε σε εμφύλιο πόλεμο.

Στον ένα χρόνο της εξουσίας του, ο πρώην επικυρηγμένος από τις ΗΠΑ τζιχαντιστής, έχει καταφέρει να κερδίσει την υποστήριξη των χωρών του Κόλπου αλλά και των ΗΠΑ, παίρνοντας αποστάσεις από τους παλαιούς υποστηρικτές του Άσαντ, τη Ρωσία και το Ιράν.

Εξάλλου η Δύση έχει άρει τις περισσότερες κυρώσεις εις βάρος της Συρίας.

Ο αλ Σάρα, ως μεταβατικός πρόεδρος της χώρας, έχει δεσμευθεί να δημιουργήσει ένα συμπεριληπτικό κράτος. Όμως εκατοντάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διαδογματικές συγκρούσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέος εκτοπισμών πολιτών και να τροφοδοτηθεί η δυσπιστία των μειονοτήτων έναντι της κυβέρνησής του.

Εύθραυστη μετάβαση

Χθες, Κυριακή, ερευνητές του ΟΗΕ προειδοποίησαν ότι η μετάβαση στη Συρία είναι εύθραυστη.

Η Διεθνής Ανεξάρτητη Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ για τη Συρία (η οποία καταγράφει τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα από το 2011, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος), συνεχάρη τη Δαμασκό για τα μέτρα που έχει λάβει μέχρι στιγμής προκειμένου να αντιμετωπίσει τα εγκλήματα και τις καταχρήσεις των προηγούμενων δεκαετιών.

Όμως κατήγγειλε τη βία που έχει καταγραφεί στη χώρα μετά την πτώση του Άσαντ, καθώς έχουν προκαλέσει νέο εκτοπισμό και πόλωση στη Συρία, «εγείροντας ανησυχίες για τη μελλοντική κατεύθυνση της χώρας».

«Ο φρικτός κατάλογος» παραβιάσεων που διέπραξε το καθεστώς Άσαντ «ισοδυναμεί με εγκληματική βία σε βιομηχανική κλίμακα» κατά του συριακού λαού, σημείωσε ο Επιτροπή.

«Οι κύκλοι εκδίκησης και αντιποίνων πρέπει να τερματιστούν», ώστε η Συρία να μπορέσει να γίνει «ένα κράτος που εγγυάται τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των κατοίκων της, με ισότητα, κράτος δικαίου, ειρήνη και ασφάλεια για όλους», συνέχισε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

«Η μετάβαση στη Συρία είναι εύθραυστη. Πολλοί σε όλη τη χώρα θα γιορτάσουν αυτήν την επέτειο, αλλά άλλοι φοβούνται για την ασφάλειά τους, και πολλοί περισσότεροι θα εξακολουθούν να κοιμούνται σε σκηνές αυτόν τον χειμώνα», πρόσθεσε.

«Η άγνωστη τύχη αρκετών χιλιάδων αγνοουμένων παραμένει μια ανοιχτή πληγή», εκτίμησε η Επιτροπή του ΟΗΕ, εκτιμώντας ότι θα χρειαστεί «μεγάλη δύναμη, υπομονή και υποστήριξη» για να ξεπεραστούν οι επιπτώσεις του «πολέμου και της καταστροφής».

«Ο συριακός λαός αξίζει να ζει ειρηνικά, με πλήρη σεβασμό στα εδώ και καιρό στερημένα δικαιώματά του, και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι είναι ικανός για αυτό», κατέληξε.

Η επιτροπή, που αποτελείται από τρία πρόσωπα, έχει εντολή να εξακριβώσει τα γεγονότα, ώστε να διασφαλίσει ότι οι δράστες των παραβιάσεων θα λογοδοτήσουν.

Στον εμφύλιο στη Συρία σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και εκτοπίστηκαν εκατομμύρια άλλοι, με πέντε εκατομμύρια να έχουν αναζητήσει καταφύγιο εκτός της χώρας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) εκτίμησε σήμερα ότι περίπου 1,2 εκατ. πρόσφυγες και 1,9 εκατ. εσωτερικά εκτοπισμένοι έχουν επιστρέψει στις εστίες τους μετά την ανατροπή Άσαντ, όμως η μείωση της διεθνούς χρηματοδότησης ενδέχεται να αποτρέψει άλλους που επιθυμούν να το πράξουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.