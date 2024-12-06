Συρία: Γιατί η κατάληψη της πόλης Χομς θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής στην επίθεση των ανταρτών

Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, μια ένοπλη ισλαμιστική ομάδα ανταρτών κατέλαβε δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Συρίας, το Χαλέπι και τη Χάμα. Τώρα, οι αντάρτες έχουν βάλει στο στόχαστρό τους την πόλη Χομς, ένα στρατηγικό σημείο μεταξύ των περιοχών που ελέγχονται από τους αντάρτες στο βορρά και της πρωτεύουσας Δαμασκού.

Αν καταφέρουν οι αντάρτες να την καταλάβουν, θα μπορούσε να αποτελέσει αποφασιστικό σημείο καμπής στη μάχη κατά του καθεστώτος του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Αν η Χομς πέσει, η Δαμασκός θα αποκοπεί από την ακτή, αποκόπτοντας ουσιαστικά ό,τι θα απέμενε από την εξουσία του καθεστώτος στα δύο», δήλωσε ο Charles Lister, ανώτερος συνεργάτης και διευθυντής του προγράμματος για τη Συρία στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής.

Με πληθυσμό άνω των 1,4 εκατ. κατοίκων, η Χομς είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας. Τοποθετημένη στον αυτοκινητόδρομο Μ5 της Συρίας, βρίσκεται σε στρατηγική θέση μόλις 25 μίλια νότια της Χάμα, την οποία κατέλαβαν οι αντάρτες την Πέμπτη. Βρίσκεται περίπου 90 μίλια βόρεια της Δαμασκού, του τελικού στόχου της επίθεσης των ανταρτών, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του καθεστώτος Άσαντ.

Η Χομς είναι επίσης ένας κεντρικός κόμβος μεταξύ της πρωτεύουσας και της συριακής ακτογραμμής. Αυτή η παράκτια περιοχή είναι προπύργιο της κοινότητας των Αλαουιτών της Συρίας, που παραδοσιακά αποτελεί τη βάση εξουσίας της πολιτικής δυναστείας Άσαντ. (Η οικογένεια Άσαντ είναι αλαουιτική).

Η ακτή φιλοξενεί επίσης μια ρωσική ναυτική βάση στην Ταρτούς, με μια ρωσική αεροπορική βάση στο Hmeimim, πιο βόρεια. Η Ρωσία και ο στρατός της έχουν υποστηρίξει το καθεστώς του Άσαντ.

Η κατάληψη της Χομς θα αποτελούσε σημαντική επιτυχία στην γρήγορη επίθεση της ένοπλης ισλαμιστικής ομάδας Hayat Tahrir al-Sham, ή HTS, συμβάλλοντας στην περαιτέρω επιτάχυνση της ταχείας προέλασής της προς τη Δαμασκό και στην προστασία των κεκτημένων της στο βορρά.

Πριν από την επίθεση της HTS, οι γραμμές μάχης στον 13 ετών εμφύλιο πόλεμο της Συρίας παρέμεναν ως επί το πλείστον αμετάβλητες εδώ και χρόνια. Αυτό το αδιέξοδο «έσπασε» την περασμένη εβδομάδα, όταν η HTS κατέλαβε γρήγορα την πόλη Χαλέπι και στη συνέχεια κινήθηκε προς την κατάληψη της Χάμα.

Η ταχεία προέλαση οφείλεται σε αγροτικές περιοχές κοντά στη Χάμα που «εγκαταλείπουν του καθεστώσ» χωρίς μάχη, ανέφερε το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου, ένα διεθνές think tank με έδρα την Ουάσιγκτον, σε μια ενημέρωση την Πέμπτη σχετικά με τον πόλεμο. «Αυτή η τάση μπορεί να βοηθήσει τις δυνάμεις που πρόσκεινται στο HTS να προσεγγίσουν τη Χομς εντός της επόμενης ημέρας χωρίς να επιβραδυνθούν από μάχες στην ύπαιθρο», ανέφερε.

Η HTS ανέφερε την Παρασκευή ότι κατέλαβε δύο πόλεις μόλις έξι μίλια βόρεια της Χομς, σε μια ένδειξη της ταχείας προέλασης των ανταρτών προς την πόλη.

Ο συριακός στρατός διέψευσε ότι οι μονάδες κοντά στη Χομς αποσύρονται. «Οι δυνάμεις μας είναι πλήρως προετοιμασμένες και έτοιμες να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε τρομοκρατική επίθεση», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

Ο Lister δήλωσε ότι «θεωρητικά» το καθεστώς Άσαντ έχει ισχυρή στρατιωτική παρουσία και ασφάλεια στη Χομς. «Αλλά η γύρω ύπαιθρος είναι πολύ πιο προσιτή στην αντιπολίτευση», ιδιαίτερα οι πόλεις κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου M5, σημείωσε.

«Αυτό παρέχει στην αντιπολίτευση ένα φυσικό πλεονέκτημα, και με την τάση που επικρατεί, η Χομς είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πέσει σε λίγο καιρό», δήλωσε ο Lister.

Πηγή: The Washington Post

