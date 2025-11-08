Λογαριασμός
Επιχειρήσεις της Συρίας κατά του Ισλαμικού Κράτους πριν την επίσκεψη του Αλ-Σαράα στην Ουάσιγκτον

Οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε 61 εφόδους, συλλαμβάνοντας 71 άτομα, ενώ κατάσχεσαν εκρηκτικά και όπλα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Al Ekhbariya

ισλαμικό κράτος

Οι δυνάμεις ασφαλείας της Συρίας πραγματοποίησαν προληπτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα με στόχο πυρήνες του Ισλαμικού Κράτους, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου, οι δυνάμεις ασφαλείας προχώρησαν σε 61 εφόδους, συλλαμβάνοντας 71 άτομα και κατάσχοντας εκρηκτικά και όπλα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση Al Ekhbariya.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται λίγο πριν από την επίσκεψη του Σύρου προέδρου Άχμεντ αλ-Σαράα στην Ουάσιγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και θα συμμετάσχει σε σύνοδο του συνασπισμού κατά του Ισλαμικού Κράτους υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

