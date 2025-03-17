Συρία: Δωρήτριες χώρες δεσμεύονται για χορήγηση βοήθειας 5,8 δισεκ. ευρώ

Οι δωρήτριες χώρες, ανάμεσά τους η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεσμεύτηκαν να χορηγήσουν βοήθεια 5,8 δισεκ. ευρώ στη Συρία, ποσό μικρότερο από την προηγούμενη δέσμευσή τους, λόγω της έλλειψης της συνεισφοράς των Ηνωμένων Πολιτειών.

"Έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι όλοι μαζί δεσμευτήκαμε για ένα συνολικό ποσό 5,8 δισεκ. ευρώ -- 4,2 δισεκ. ευρώ σε δωρεές και 1,6 δισεκατομμύρια σε δάνεια", δήλωσε η Ευρωπαία Επίτροπος για τη Μεσόγειο Ντουμπράβκα Σουίτσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

