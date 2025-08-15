Το διακύβευμα είναι πολύ υψηλό για τους Ευρωπαίους ηγέτες ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του, προειδοποίησε αναλυτής στο CNN.

Οι Ευρωπαίοι θα παρακολουθήσουν «από πολύ μεγάλη απόσταση» αργότερα σήμερα, όταν ο Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα για μια συζήτηση υψηλού επιπέδου που θα μπορούσε να αλλάξει την τύχη του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Για ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, τα διακυβεύματα είναι πολύ υψηλά και η αβεβαιότητα τεράστια», δήλωσε ο Νάιτζελ Γκουλντ-Ντέιβις, ανώτερος ερευνητής για τη Ρωσία και την Ευρασία στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, στον Πόλο Σαντοβάλ του CNN την Παρασκευή.

Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί που έχουν αποκλειστεί εντελώς από τις συζητήσεις — συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού Βολοντιμίρ Ζελένσκι — πραγματοποίησαν μια τηλεδιάσκεψη με τον Τραμπ την Τετάρτη, για να «συντονίσουν τη θέση τους», δήλωσε ο Γκουλντ-Ντέιβις.

«Η προοπτική ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν, σε σχετική απομόνωση, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα απειλούσε θεμελιωδώς όχι μόνο την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και της ευρύτερης Ευρώπης, είναι πολύ ανησυχητική», είπε.

«Δεν πρόκειται ουσιαστικά για έναν πόλεμο στην Ουκρανία για εδάφη», ανέφερε. «Η ευρύτερη φιλοδοξία της Ρωσίας είναι να υποτάξει ολόκληρη την Ουκρανία και στη συνέχεια να απειλήσει την ευρύτερη ασφάλεια της ηπείρου», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

