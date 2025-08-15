Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα παρουσιάσει μια «σαφή και κατανοητή θέση» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησης κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Λαβρόφ μίλησε σύντομα στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του σε ξενοδοχείο στο Άνκορατζ την Πέμπτη, φορώντας ένα πουλόβερ με την επιγραφή «CCCP» – τα ρωσικά γράμματα για «ΕΣΣΔ».

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι πολλά έγιναν κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα και ότι το Κρεμλίνο ελπίζει να συνεχίσει αυτήν την «εποικοδομητική συζήτηση» στη σύνοδο κορυφής της Παρασκευής.

«Ποτέ δεν κάνουμε σχέδια εκ των προτέρων. Έχουμε επιχειρήματα και μια σαφή, κατανοητή θέση. Θα την παρουσιάσουμε», τόνισε ο Λαβρόφ. «Πολλά έχουν ήδη γίνει κατά τη διάρκεια των επισκέψεων του ειδικού απεσταλμένου του προέδρου των ΗΠΑ, Γουίτκοφ. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε αυτήν την εποικοδομητική συζήτηση».

🇷🇺🇺🇸 - Trollmaster Lavrov landed in Alaska with a white sweater and the letters CC showing from under his gilet.



Turns out it doesn’t say Россия, but instead, it says CCCP (USSR)!



To prove that, found the same (collar and stripes) at WildBerries for 31$, I if you’d like one 😉 pic.twitter.com/wLa1LegLyZ — IL Libanese (@Dal_Libano) August 15, 2025

Σημειώνεται ότι ο Λαβρόφ θα συμμετάσχει στην αντιπροσωπεία του Κρεμλίνου στις διμερείς επαφές ΗΠΑ - Ρωσίας.

Το λευκό φούτερ του Λαβρόφ ήταν προσεκτικά «κρυμμένο» κάτω από ένα μαύρο γιλέκο. Σύμφωνα με ειδικούς, το ρωσικό καθεστώς έχει επανειλημμένα εκμεταλλευτεί τη νοσταλγία για την ΕΣΣΔ, με τον Πούτιν να χαρακτηρίζει τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ως τη «μεγαλύτερη πολιτική καταστροφή» του 20ού αιώνα κατά τη διάρκεια ομιλίας του το 2005.

Πηγή: skai.gr

