Ο Ιάπωνας ΥΠΕΞ θα παραστεί στην επίσημη τελετή προεδρικής ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ιάπωνας υπουργός των Εξωτερικών Τακέσι Ιβάγια δήλωσε σήμερα ότι προγραμματίζει να παραστεί στην τελετή της επίσημης προεδρικής ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σιγκέρου Ισίμπα ελπίζει στη διατήρηση των στενών σχέσεων αμυντικής ασφάλειας με τις ΗΠΑ.

“Σκοπεύουμε να οικοδομήσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης με την κυβέρνηση Τραμπ”, δήλωσε ο Ιβάγια στη διάρκεια μιας τηλεοπτικής εκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης NHK.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επιδιώκει να συναντηθεί με τον γερουσιαστή Μάρκο Ρούμπιο, που έχει επιλεγεί από τον Τραμπ για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Ινδία και η Αυστραλία ανακοίνωσαν ότι οι υπουργοί Εξωτερικών τους θα παραστούν στην ίδια τελετή, καθώς ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

