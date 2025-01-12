Ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της Σλοβακίας έφτασε στη Μόσχα

Ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου της Σλοβακίας Andrej Danko έφτασε στη Μόσχα την Κυριακή, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο έναν από τους αξιωματούχους που συμμετέχουν στην επίσκεψη.

Το TASS δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την επίσκεψη του Danko ή το πρόγραμμά του.

Πηγή: skai.gr

