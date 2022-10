Συνετρίβη Canadair στην Αίτνα: Αγνοούνται οι δύο πιλότοι - Δείτε βίντεο

Συνετρίβη Canadair CL-415 στο ηφαίστειο Αίτνα σήμερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς όταν το κύτος του προσέκρουσε στην πλαγιά του βουνού, όπως φαίνεται στα συγκλονιστικά βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα από την πτώση.

Μέχρι στιγμής και οι δύο πιλότοι αγνοούνται.

A Canadair CL-415 fire fighting plane has crashed near Linguaglossa, Italy. While fighting a forest fire in the area the aircraft impacted terrain. Both occupants died in the crash. https://t.co/loB6F1xM4J pic.twitter.com/Hl39Q9M3aH