«Ο μεγαλύτερος φόβος της Ρωσίας είναι να είμαστε ενωμένοι», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ κατά τη συνάντησή τους που λαμβάνει χώρα στην Πολωνία.

Καλωσορίζοντας τον καλεσμένο του, ο Τουσκ επανέλαβε την προηγούμενη δήλωσή του ότι, αν και είναι ικανοποιημένος με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ, «θα μπορούσε να είναι καλύτερη», αλλά πρόσθεσε: «Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, πάντα μπορεί να γίνει κάτι πιο αποτελεσματικό, αλλά είμαι πραγματικά ικανοποιημένος που τουλάχιστον εκπληρώσαμε αυτό που υποσχεθήκαμε».

Ο Ζελένσκι απάντησε από τη μεριά του ότι η Ρωσία ήλπιζε να «ακυρωθεί» η χρηματοδότηση της ΕΕ προς την Ουκρανία και να «καθυστερήσει ή ακόμη και να αναβληθεί η συνάντηση για το θέμα αυτό», αλλά η Ευρώπη «έδειξε ηγετικό ρόλο», καθώς χαιρέτισε το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε χθες το βράδυ.

Ο Τουσκ απέτισε επίσης προσωπικό φόρο τιμής στον Ζελένσκι, λέγοντάς του ότι «ο αγώνας σας είναι κοινός μας αγώνας», και πρόσθεσε: «Δεν είστε ήρωας μόνο στην Ουκρανία, αλλά και εδώ, στην Πολωνία, σας αντιμετωπίζουμε ως ήρωα». Όταν ο Ζελένσκι προσπάθησε να το υποβαθμίσει, ο Τουσκ τόνισε: «Ξέρω τι λέω».

Ο Τουσκ επανέλαβε τη δήλωσή του από χθες ότι ο αγώνας της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Πολωνίας, η οποία θα μπορούσε να απειληθεί αν επιτραπεί στη Ρωσία να κερδίσει τον πόλεμο. Απαντώντας, ο Ζελένσκι είπε: «Ο μεγαλύτερος φόβος της Ρωσίας είναι να είμαστε ενωμένοι. Γιατί σίγουρα δεν μπορούν να νικήσουν και τους δυο μας».

«Το δάνειο της ΕΕ δείχνει στη Ρωσία ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσει τον πόλεμο»

Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χορηγήσει στην Ουκρανία δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ είναι ένα μήνυμα προς τη Ρωσία ότι δεν έχει νόημα να συνεχίσει τον πόλεμο, επειδή το Κίεβο υποστηρίζεται οικονομικά, δήλωσε επίσης ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η απόφαση, η οποία ελήφθη χθες το βράδυ στις Βρυξέλλες, αποτελεί νίκη για την Ουκρανία. Το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο με έλλειμμα 45 δισ. δολαρίων στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κονδύλια της ΕΕ για κοινωνικές δαπάνες και για την υποστήριξη των αμυντικών του προσπαθειών.

Ο Ζελένσκι, κατά την επίσκεψή του στη Βαρσοβία την Παρασκευή, δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία του θα μπορούσε να προσφέρει συμβουλές στην Πολωνία σχετικά με τον τρόπο άμυνας κατά των drones και τη διασφάλιση καλύτερης ασφάλειας στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Ζελένσκι κάλεσε τις πολωνικές επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Κάλεσε επίσης τον Ναβρότσκι να επισκεφθεί το Κίεβο, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Πολωνίας πρέπει να παραμείνουν ισχυρές εν μέσω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

