Με την Αμάλ Αλαμουντίν, δικηγόρο και σύζυγο του Τζορτζ Κλούνεϊ, συναντήθηκε Ουκρανός αξιωματούχος, επικεφαλής της αποστολής της Ουκρανίας στον ΟΗΕ.

Η Αμάλ συναντήθηκε με τον Σεργκίι Κισλίτσια και συζήτησαν για τα εγκλήματα πολέμου απέναντι στην ανθρωπότητα και την θέση των Ηνωμένων Εθνών απέναντι σε αυτά.

Ο Κισλίτσια είπε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Είχα την ευκαιρία να καλωσορίσω την Amal Clooney, να έχουμε μια σημαντική και πλούσια συζήτηση σχετικά με τη λογοδοσία, την καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και τη θέση του ΟΗΕ όταν πρόκειται για απρόκλητη στρατιωτική επίθεση από τη Ρωσία και την εισβολή της στην Ουκρανία.»

Had a chance to welcome Amal Clooney ⁦@UKRinUN⁩ to have an important & rich conversation on accountability, fighting impunity for war crimes & crimes against humanity, and where UN stands when it comes to unprovoked military aggression of Russia and its invasion of Ukraine pic.twitter.com/iofQ9SZ2Qf