Ο Χάντκε στο Σάλτσμπουργκ: το ρέκβιεμ ενός συγγραφέα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Πρεμιέρα του τελευταίου θεατρικού έργου του Πέτερ Χάντκε με τίτλο "Χιόνια του χτες, χιόνια του αύριο" στο Φεστιβάλ Σάλτσμπουργκ τη Δευτέρα.

Ο Αυστριακός νομπελίστας Πέτερ Χάντκε είχε ζήσει στο Σάλτσμπουργκ τη δεκαετία του 1980, όπου έγραψε σημαντικά έργα, όπως τη νουβέλα «Το απόγευμα ενός συγγραφέα», η οποία θα κυκλοφορήσει σύντομα και στα ελληνικά.

Το παλατάκι όπου διέμενε ο Χάντκε, μνημείο ιστορικής σημασίας, έχει διατηρηθεί ως έχει, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα στο Σάλτσμπουργκ.

Στα πλαίσια του φετινού Φεστιβάλ Σάλτσμπουργκ δόθηκε τη Δευτέρα η πρεμιέρα του τελευταίου θεατρικού έργου του Πέτερ Χάντκε με τίτλο "Χιόνια του χτες, χιόνια του αύριο".Είναι χαράματα όταν δυο αστυνομικοί με σταματούν στο κέντρο του Σάλτσμπουργκ και μου επισημαίνουν ότι ζω επικίνδυνα και πρέπει να προσέχω. Φωτογράφιζα καταμεσής της λεωφόρου το Κρατικό Θέατρο που ετοιμαζόταν φωταγωγημένο να υποδεχθεί τη Δευτέρα το βράδυ την πρεμιέρα του τελευταίου θεατρικού έργου του Αυστριακού νομπελίστα Πέτερ Χάντκεπου εντάχθηκε στο πρόγραμμα του φετινού Φεστιβάλ Σάλτσμπουργκ. Ο συγγραφέας είχε ζήσει στις αρχές της δεκαετίας του 80 στην πόλη για οκτώ χρόνια με την πρώτη γυναίκα και την πρώτη κόρη του.



Είχαν νοικιάσει ένα παλατάκι στο βουνό που τον Μεσαίωνα στέγαζε τα γεράκια του αρχιεπισκοπικού κυνηγιού και ανακαινίστηκε τον 19ο αιώνα από τον Γιόζεφ Αχλάιτνερ, αρχιμουσικό της αυλής του Όθωνα μετά την επιστροφή του από την Αθήνα. Εκεί ο Χάντκε έγραψε μια σειρά γνωστών έργων του, όπως για παράδειγμα τη νουβέλα «Το απόγευμα ενός συγγραφέα» που θα κυκλοφορήσει του χρόνου και στα ελληνικά. Δεν έχουν αλλάξει πολλά έκτοτε. Το παλατάκι έχει κηρυχθεί διατηρητέο, ο Ζάλτσαχ εξακολουθεί να κυλάει νωθρά σχηματίζοντας λεπτεπίλεπτους μαιάνδρους, η παμπ της Μίριαμ είναι πάντα ανοιχτή Τρίτη με Σάββατο.

Πηγή: Deutsche Welle

Η φωνή της συνείδησηςΚαι όμως έχουν αλλάξει πολλά. Ο Χάντκε είναι πια 84 χρονών και έχει έρθει στην πόλη με τη δεύτερη γυναίκα του για την πρεμιέρα. Το έργο που κυκλοφόρησε πέρυσι με τίτλο «Χιόνια του χτες, χιόνια του αύριο» και είχε βάσκανη μοίρα στα ελληνικά είναι ο μονόλογος ενός γερασμένου οδοιπόρου που κάτι θέλει να πει πριν αποχωρήσει. Ανάμικτα συντρίμμια σοφίας, χαράς, οργής, στιγμιότυπα και αναμνήσεις. Δεύτερο πρόσωπο δεν υπάρχει, μόνο η φωνή της συνείδησης διακόπτει κάθε τόσο τον γέρο ρωτώντας, διαφωνώντας, αντικρούοντάς τον.Ο Ελβετός σκηνοθέτης Γιόσι Βίλερ είχε την έμπνευση να δημιουργήσει απ’ αυτή τη φωνή της συνείδησης τον δεύτερο ρόλο του έργου. Επί σκηνής λοιπόν, που δεν έχει τίποτα άλλο εκτός από μερικά σπασμένα έπιπλα, στον πρώτο ρόλο ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς του γερμανόφωνου χώρου, ο Γενς Χάρτσερ, και στον δεύτερο η επίσης ηθοποιός και γυναίκα του Μαρίνα Γκάλιτς. Το αποτέλεσμα καθηλωτικό, το συχνά στριφνό κείμενο του Χάντκε εκφέρεται εκτυλίσσοντας νοήματα, υπόνοιες και αποχρώσεις.Αποχώρηση και επιστροφήΣτο τέλος του έργου ο γέρος έχει αποχωρήσει και κάποιο άλλο πρόσωπο αναλαμβάνει να μιλήσει για τα τελευταία του, αυτόν τον ρόλο αναλαμβάνει πάλι η Γκάλιτς. Μια μέρα ο γέρος χάθηκε στη χιονισμένη στέπα και δεν τον ξανάδε κανείς. Όταν η αυλαία πέφτει και το κοινό χειροκροτεί παρατεταμένα, ο γέρος εμφανίζεται από τα παρασκήνια με πλατύγυρο μαύρο καπέλο, στηριζόμενος στο μπαστούνι του. Είναι ο ίδιος ο Χάντκε. Οι θεατές σηκώνονται όρθιοι και τον επευφημούν ενθουσιασμένοι. Ο καταποντισμός της ηλικίας και ο καταστερισμός του έργου. Στη δεξίωση που ακολουθεί ο Χάντκε έχει χαλαρώσει, αλλά επιλέγει τους συνομιλητές του. Προσφέρεται αυστριακό λευκό κρασί που με τα χρόνια έχουν καταφέρει να μη γλυκίζει. Αργότερα δεν υπάρχουν πια επιλογές. Η δεύτερη γυναίκα του, η ηθοποιός Σοφί Σεμέν, αναζητά περίφροντις τον οδηγό. Πρέπει να φύγουν.

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