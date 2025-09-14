«Συμφωνίες του Αβραάμ»: Τι είναι

Οι «Συνθήκες του Αβραάμ» είναι μια σειρά από διπλωματικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν τον ρόλο διαμεσολαβητή με τις συμφωνίες να υπογράφονται επί της ουσίας στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι προαναφερθείσες αραβικές χώρες συμφώνησαν να αναγνωρίσουν επισήμως το Ισραήλ, πράγμα το οποίο δεν έκαναν προηγουμένως, και να εξομαλύνουν τις διπλωματικές τους σχέσεις ώστε να «ανοίξει ένας δρόμος» για συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις ο τουρισμός, η ασφάλεια, η επιστήμη και τεχνολογία.

Στις συνομιλίες αυτές συμμετείχαν ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Ντέιβιντ Φρίντμαν και ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Άβι Μπέρκοβιτς, καθώς επίσης και ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Ρόμπερτ Ο’ Μπράιεν.

Στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι τρεις χώρες τονίστηκε ότι οι ηγέτες τους συμφώνησαν «στην πλήρη εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

«Η ιστορική διπλωματική εξέλιξη θα προωθήσει την ειρήνη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και είναι μια απόδειξη της διπλωματίας και του οράματος των τριών ηγετών και του θάρρους των ΗΑΕ και του Ισραήλ να χαράξουν μια νέα πορεία που θα ξεκλειδώσει το μεγάλο δυναμικό της περιοχής», επισημάνθηκε ακόμη σε αυτό το κείμενο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «ως αποτέλεσμα αυτής της διπλωματικής προόδου και κατόπιν αιτήματος του προέδρου Τραμπ, με τη στήριξη των ΗΑΕ, το Ισραήλ θα αναστείλει» την προσάρτηση περιοχών της Δυτικής Όχθης, όπως προβλεπόταν στο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Ιανουάριο.

«Το Ισραήλ, στο προσεχές μέλλον, θα επικεντρωθεί στη σφυρηλάτηση αυτής της σχέσης και των πλεονεκτημάτων που μπορεί να προέλθουν από αυτή τη νέα σχέση με αυτή τη χώρα και επίσης (πιστεύουμε) ότι σπάει τον πάγο ώστε να υπάρξουν περισσότερες εξομαλύνσεις (διπλωματικών σχέσεων) και ειρηνευτικές συμφωνίες με άλλους περιφερειακούς παράγοντες», είπε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Γιατί ονομάστηκαν έτσι

Ονομάστηκαν έτσι γιατί ο Αβραάμ θεωρείται κοινός προπάτορας των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών (Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού, Ισλάμ). Το όνομα δηλώνει την ιδέα της συμβολικής ενότητας ανάμεσα στους λαούς της περιοχής.

Σημασία

Οι αξιωματούχοι περιέγραψαν τις «Συμφωνίες του Αβραάμ» ως την πρώτη του είδους αφότου το Ισραήλ υπέγραψε μια αντίστοιχη με την Ιορδανία, το 1994.

Προσέφερε επίσης στον Τραμπ μια σημαντική επιτυχία στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και κρίθηκε πως θα ενίσχυαν τη συμμαχία κατά του Ιράν, το οποίο θεωρείται κοινή απειλή αλλά και θα απέφεραν οικονομικά και τουριστικά οφέλη, ειδικά ανάμεσα στο Ισραήλ και τα ΗΑΕ.

