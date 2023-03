Σύγκρουση ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους με αμερικανικό drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στη Μαύρη Θάλασσα, αναφέρει ο αμερικανικός στρατός.

Ειδικότερα, ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Su-27 έπληξε σήμερα τον έλικα ενός αμερικανικού στρατιωτικού drone παρακολούθησης «Reaper», προκαλώντας τη συντριβή του στη Μαύρη Θάλασσα, μια περιοχή που παρακολουθείται στενά από το ΝΑΤΟ από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, σε ένα περιστατικό που καταδικάστηκε ως «απερίσκεπτο» από τον αμερικανικό στρατό.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν.

«Δύο ρωσικά αεροσκάφη Su-27 πραγματοποίησαν μια μη ασφαλή και αντιεπαγγελματική αναχαίτιση με ένα Μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης της Πολεμικής Αεροπορίας (των ΗΠΑ) που επιχειρούσε σήμερα στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Περίπου στις 7:03 π.μ. (CET), ένα από τα ρωσικά αεροσκάφη Su-27 χτύπησε την προπέλα του MQ-9, προκαλώντας τις Η.Π.Α. δυνάμεις που αναγκάστηκαν να ρίξουν το MQ-9 στα διεθνή ύδατα. Αρκετές φορές πριν από τη σύγκρουση, τα Su-27 έριξαν καύσιμα και πέταξαν μπροστά από το MQ-9 με απερίσκεπτο, περιβαλλοντικά αβλαβές και αντιεπαγγελματικό τρόπο. Αυτό το περιστατικό καταδεικνύει έλλειψη ικανότητας εκτός από το ότι είναι ανασφαλές και αντιεπαγγελματικό», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο αμερικανικός στρατός.

«Το αεροσκάφος μας MQ-9 εκτελούσε επιχειρήσεις ρουτίνας στον διεθνή εναέριο χώρο όταν αναχαιτίστηκε και χτυπήθηκε από ρωσικό αεροσκάφος, με αποτέλεσμα τη συντριβή και την πλήρη απώλεια του MQ-9», ο διοικητής της αμερικανικής αεροπορίας στην Ευρώπη και την Αφρική James B. Hecker. «Στην πραγματικότητα, αυτή η μη ασφαλής και αντιεπαγγελματική ενέργεια των Ρώσων παραλίγο να προκαλέσει τη συντριβή και των δύο αεροσκαφών»,υπογράμμισε ο ίδιος και συμπλήρωσε:

«Τα αμερικάνικα και τα συμμαχικά αεροσκάφη θα συνεχίσουν να επιχειρούν στον διεθνή εναέριο χώρο και καλούμε τους Ρώσους να συμπεριφέρονται επαγγελματικά και με ασφάλεια», πρόσθεσε ο Hecker.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του αμερικανικού στρατού «αυτό το περιστατικό ακολουθεί ένα μοτίβο επικίνδυνων ενεργειών από Ρώσους πιλότους κατά την αλληλεπίδραση με τις Η.Π.Α. και συμμαχικά αεροσκάφη πάνω από τον διεθνή εναέριο χώρο, συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Θάλασσας. Αυτές οι επιθετικές ενέργειες του ρωσικού πληρώματος είναι επικίνδυνες και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λάθος υπολογισμό και ακούσια κλιμάκωση».

Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία στην Ευρώπη και την Αφρική πετούν τακτικά αεροσκάφη σε όλη την Ευρώπη πάνω από κυρίαρχο έδαφος και σε όλο τον διεθνή εναέριο χώρο σε συντονισμό με την ισχύουσα χώρα υποδοχής και τη διεθνή νομοθεσία. Προκειμένου να ενισχυθεί η συλλογική ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια, αυτές οι αποστολές υποστηρίζουν τους Συμμάχους, τους εταίρους και τους εθνικούς στόχους των ΗΠΑ, καταλήγει η ανακοίνωση.

JUST IN: @US_EUCOM says 2 Russian Su-27 Flanker fighter jets dumped fuel, then collided w a US MQ-9 Reaper drone operating within international airspace over the Black Sea today,causing the drone to crash. pic.twitter.com/tLEiy8YYMJ