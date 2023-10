Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή από τον Λίβανο ηχούν στο βόρειο Ισραήλ Κόσμος 15:19, 09.10.2023 linkedin

Την Κυριακή, η ισλαμιστική μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ είχε εκτοξεύσει πυραύλους και βλήματα πυροβολικού προς το Ισραήλ από το νότιο Λίβανο