Παγκόσμια ανησυχία για τα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας στην Ταϊβάν: Μπορεί να οδηγήσουν σε «ανοιχτές συρράξεις»

Η κατάσταση στην Ταϊβάν μπορεί να οδηγήσει σε «ανοικτές συρράξεις», προειδοποίησαν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), που συνεδρίασαν στην Πνομ Πενχ, εκφράζοντας «ανησυχία» για τα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας που ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν γύρω από τη νήσο ο στρατός της Κίνας.

«Η ASEAN ανησυχεί για τη διεθνή και περιφερειακή αστάθεια, ειδικά για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιφέρεια (...) που μπορεί να οδηγήσουν σε λαθεμένους απολογισμούς, σε σοβαρή σύγκρουση, σε ανοικτές συρράξεις με απρόβλεπτες συνέπειες για τις μεγάλες δυνάμεις», τόνισαν οι επικεφαλής της διπλωματίας του Συνδέσμου στην κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν.

Η Καμπότζη, η χώρα που ασκεί το τρέχον διάστημα την εναλλασσόμενη προεδρία της ASEAN, κάλεσε όλα τα μέρη να επιλέξουν την αποκλιμάκωση των εντάσεων.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ζοζέπ Μπορέλ, καταδίκασε σήμερα την «επιθετική δραστηριότητα» της Κίνας στο στενό της Ταϊβάν, κρίνοντας πως δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για αυτή και χαρακτηρίζοντας «πρόσχημα» από πλευράς Πεκίνου την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Νάνσι Πελόζι, στην Ταϊπέι.

«Είναι φυσιολογικό και συνηθισμένοι οι κοινοβουλευτικοί των χωρών μας να ταξιδεύουν στο εξωτερικό», πρόσθεσε ο κ. Μπορέλ μέσω Twitter από την Πνομ Πενχ, στο περιθώριο συνόδου των ΥΠΕΞ της ASEAN.

There is no justification to use a visit as pretext for aggressive military activity in the Taiwan Strait. It is normal and routine for legislators from our countries to travel internationally.



We encourage all parties to remain calm, exercise restraint, act with transparency. https://t.co/b760G8L0J4