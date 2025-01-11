Φιντάν: «Γιοκ» στα σχέδια του Μακρόν για τη Συρία

Ο Χακάν Φιντάν απέρριψε την ιδέα ανάπτυξης γαλλικών δυνάμεων κατά μήκος των συριακών συνόρων, κατηγορώντας «κάποιες μικρές ευρωπαϊκές χώρε» που κρύβονται πίσω από τις ΗΠΑ.



Κατά τη χθεσινή επικοινωνία του με τοπικούς και ξένους εκπροσώπους των ΜΜΕ, ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν αναφέρθηκε επικριτικά στο ρόλο της Γαλλίας στο Συριακό απορρίπτοντας κατηγορηματικά την πρόταση να αναπτυχθούν γαλλικά στρατεύματα κατά μήκος των συριακών συνόρων για τη δημιουργία μιας «ζώνης ασφαλείας».



«Κάποιες μικρές ευρωπαϊκές χώρες, που συμμετέχουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία υπό την ομπρέλα των ΗΠΑ προσπαθούν να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα, αλλά αυτό δεν φέρνει κανένα πραγματικό όφελος για τις ίδιες ή την περιοχή, είπε ο Φιντάν σε μια ευρεία ενημέρωση στην Κωνσταντινούπολη για την εξωτερική πολιτική της χώρας του, «Δεν συνεργαζόμαστε με χώρες που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από την ισχύ της Αμερικής ενώ προωθούν τις δικές τους ατζέντες» είπε.

Οι φιλοδοξίες του Μακρόν

Ο Φιντάν τόνισε ότι οι ξένοι μαχητές που βρίσκονται στις τάξεις των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων του SDF, πρέπει να φύγουν από τη χώρα, μαζί με στελέχη του ΡΚΚ ακόμη κι αν είναι Σύροι υπήκοοι. Η αντίδραση του Φιντάν συνδέεται με τη δήλωση του προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν αυτή την εβδομάδα, ότι το Παρίσι δεν θα εγκαταλείψει τους Κούρδους της Συρίας και ότι η Γαλλία θα μπορούσε να συνάψει συνασπισμό με τις ΗΠΑ για να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη των Συριακών συνόρων".



Τούρκοι αξιωματούχοι απέρριψαν επίσης μια πρόταση του SDF για αποστρατιωτικοποίηση της πόλης Κομπάνι υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ. Ο Φιντάν είπε ότι η Τουρκία θα έπαιρνε στα σοβαρά τις απόψεις της Γαλλίας για τη Συρία, μόνο εάν το Παρίσι ήταν πρόθυμο να λειτουργήσει ανεξάρτητα στη Συρία -χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ- πραγματοποιώντας στρατιωτικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας βάσεις και κατέχοντας εδάφη. «Εάν η Γαλλία σκοπεύει να δράσει στη Συρία, θα πρέπει πρώτα να επαναπατρίσει, να διώξει και να φυλακίσει τους πολίτες της που είναι τρομοκράτες και κρατούνται σε συριακούς καταυλισμούς», είπε ο Φιντάν.

Συνομιλητής μας οι ΗΠΑ

«Αρνείστε να αναλάβετε την ευθύνη για τους δικούς σας κρατούμενους, ενώ υποστηρίζετε τους τρομοκράτες, που τους κρατούν στη φυλακή. Αυτή η στάση είναι απαράδεκτη. Ο συνομιλητής μας στο ζήτημα αυτό είναι η Αμερική. Μιλάμε με την Αμερική. Όχι με χώρες που κρύβονται από πίσω της», είπε σε υψηλούς τόνους ο Χακάν Φιντάν, αποκλείοντας έτσι κάθε συνεργασία προς το παρόν με το Παρίσι για το Συριακό. Πρόσφατα ο Φιντάν είχε και πάλι επικρίνει τα στάση της Γαλλίας απέναντι στην χώρα του από την περίοδο Σαρκοζί μέχρι σήμερα.

