ΗΠΑ: Διακομματικό Ψήφισμα στη Βουλή καλεί τον Τραμπ να αναλάβει πολιτική δράση για το Κυπριακό

Διακομματικό ψήφισμα για τη καταδίκη της παράνομης κατοχής της Κύπρου από την Τουρκία κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τους βουλευτές Νικόλ Μαλιωτάκη, Γκας Μπιλιράκη, Κρις Παππάς και Ντίνα Τάιτους.

Στόχος των νομοθετών είναι να αναδείξουν το θέμα του Κυπριακού, ενόψει της έλευσης του νέου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτό το πλαίσιο οι βουλευτές ζητούν από τον νέο πρόεδρο να θέσει τη λύση του Κυπριακού ως κορυφαία προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική του.

«Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο αυταρχικός ηγέτης της Τουρκίας από το 2003, βασίζει την πολιτική του σε μια ακραία μορφή θρησκευτικού εθνικισμού και επιδιώκει να εδραιώσει τον εαυτό της ως ηγεμονική δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Βόρεια Αφρική και τον Καύκασο, λαμβάνοντας προκλητικές ενέργειες κατά συμμάχων του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής», σημειώνεται μεταξύ άλλων στο ψήφισμα.

Το Ψήφισμα

• Καταδικάζει τη συνεχιζόμενη κατοχή της Κύπρου και καλεί την Τουρκία να αποσύρει άμεσα τα περίπου 35.000 στρατεύματα της από το νησί.

• Καλεί την Τουρκία να εναρμονιστεί με τις δημοκρατικές αρχές και την αποστολή του ΝΑΤΟ

• Υπενθυμίζει ότι η επίλυση του Κυπριακού πρέπει να βρίσκεται εντός του πλαισίου της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας.

• Καλεί την Τουρκία να τερματίσει τις παράνομες δραστηριότητες της στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου

• Καλεί την τουρκική κυβέρνηση να παρέχει δυνατότητες σε Αμερικανούς πολίτες να αναζητήσουν οικονομικές αποζημιώσεις για τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου

• Απαιτεί τη συνεργασία της Τουρκίας στην ανεύρεση των τεσσάρων Αμερικανών πολιτών που εξακολουθούν να αγνοούνται από την εισβολή του 1974.

• Καλεί την Τουρκία να απομακρύνει τους περισσότερους παράνομους εποίκους από τα κατεχόμενα και να συμβάλει στην επιστροφή των Ελληνοκυπρίων προσφύγων.

• Ενθαρρύνει τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ να καταστήσει την επίλυση του Κυπριακού κορυφαία προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

