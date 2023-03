Η Στόρμι Ντάνιελς γιόρτασε με... σαμπάνιες τις κατηγορίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ - Ξεπούλησε τα προϊόντα της στο ίντερνετ

Άνοιξε σαμπάνιες -στην κυριολεξία- η Στόρμι Ντάνιελς μετά την απόφαση του δικαστηρίου να ασκήσει δίωξη στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για την υπόθεση του χρηματισμού της.

Η πορνοστάρ και σκηνοθέτης ερωτικών ταινιών δεν έγραψε απλώς ιστορία, φέρνοντας στο δικαστήριο έναν πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, αλλά γέμισε και τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, καθώς τα προϊόντα που προωθεί στο ίντερνετ (μπλουζάκια που γράφουν «#TeamStormy»), έχουν γίνει ανάρπαστα.

Το ενδιαφέρον για τα μπλουζάκια της Στόρμι Ντάνιελς είναι τόσο μεγάλο, που δεν προλαβαίνει να καλύψει τη ζήτηση.

«Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη και την αγάπη σας! Έρχονται τόσα πολλά μηνύματα που δεν μπορώ να απαντήσω… επίσης δεν θέλω να χύσω τη σαμπάνια μου. Οι παραγγελίες εμπορικών/αυτογράφων #Teamstormy με έχουν κατακλύσει επίσης! Σας ευχαριστώ και για αυτό, αλλά δώστε μου μερικές επιπλέον ημέρες για την αποστολή», έγραψε στο Twitter.

Thank you to everyone for your support and love! I have so many messages coming in that I can't respond...also don't want to spill my champagne 😜 #Teamstormy merch/autograph orders are pouring in, too! Thank you for that as well but allow a few extra days for shipment.