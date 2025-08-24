Στο ναδίρ οι σχέσεις Αυστραλίας και Ισραήλ

Σε πρωτοφανή ένταση, αν όχι εχθρότητα έχουν περιέλθει οι σχέσεις των δύο χωρών, έπειτα από την απόφαση της Καμπέρα να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος και την οξύτατη αντίδραση του Τελ Αβίβ.



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ξεπερνώντας κάθε όριο διπλωματικής παράδοσης, χαρακτήρισε τον Αυστραλό όμολογό του Άντονι Αλμπανίζι ως έναν αδύναμο ηγέτη που έχει αμαυρώσει τη φήμη και το κύρος του.



Με αναρτήσεις του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με συνεντεύξεις του (πλατφόρα Χ, Sky News) o Νετανιάχου κατηγόρησε την κυβέρνηση των Εργατικών ότι αφ’ ενός πρόδωσε το Ισραήλ και τους Εβραίους της Αυστραλίας και αφ’ ετέρου ενίσχυσε τη Χαμάς για να συνεχίσει το τρομοκρατικό έργο της, όπως σημείωσε.



Επίσης, κατηγόρησε την αυστραλιανή κυβέρνηση ότι αποτυγχάνει οικτρά να υπερασπιστεί τον δυτικό πολιτισμό και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει.



Δημοσιοποιήθηκε επιπλέον, ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή προς τον Αλμπανίζι, ισχυριζόμενος ότι η απόφαση της Αυστραλίας να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος θα «ρίξει λάδι στη φωτιά του αντισημιτισμού». «Αυτό δεν είναι διπλωματία, είναι κατευνασμός», ανέφερε στην επιστολή του, όπως μετέδωσε το Sky News.



Ψύχραιμη αντίδραση



Ο Αυστραλός πρωθυπουργός αντέδρασε μάλλον συγκρατημένα, λέγοντας ότι αντιμετωπίζει «τους ηγέτες άλλων χωρών με σεβασμό» και ότι εν πάση περιπτώσει δεν θίγεται προσωπικά ούτε από τους χαρακτηρισμούς του Νετανιάχου ούτε από το περιεχόμενο της επιστολής του.



«Έργο δικό μου είναι να εκπροσωπώ τα αυστραλιανά εθνικά συμφέροντα και πιστεύω ακράδαντα ότι οι Αυστραλοί θέλουν να συμβούν δύο πράγματα. Πρώτον, θέλουν οι άνθρωποι να σταματήσουν να σκοτώνουν ο ένας τον άλλον, είτε πρόκειται για Ισραηλινούς είτε για Παλαιστίνιους. Το δεύτερο που θέλουν είναι η σύγκρουση να μην μεταφερθεί εδώ στην Αυστραλία», είπε σε συνέντευξη Τύπου ο Αλμπανίζι.



Δεν έδειξε όμως την ίδια αυτοσυγκράτηση με τον πρωθυπουργό του, κορυφαίο στέλεχος της αυστραλιανής κυβέρνησης, ο υπουργός Εσωτερικών, Τόνι Μπερκ, ο οποίος δήλωσε στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, ABC ότι ο Νετανιάχου έχει επιτεθεί σε μια σειρά από χώρες που έχουν εκφράσει την στήριξή τους σε παλαιστινιακή κρατική οντότητα.



Σχολιάζοντας δε τα περί αδύναμου ηγέτη για τον Αλμπανίζι, ο Μπερκ ήταν δριμύς στην εκτίμησή του για τον Νετανιάχου. Η ισχύς και η ηγετική ικανότητα δεν μετριούνται ανάλογα με το πόσους ανθρώπους μπορείς να σκοτώσεις ή με το πόσα παιδιά μπορείς να αφήσεις να πεθαίνουν από την πείνα, είπε και πρόσθεσε:



«Η ισχύς μετριέται πολύ καλύτερα από αυτό που ακριβώς έκανε ο Πρωθυπουργός Αλμπανίζι, δηλαδή, όταν υπάρχει μια απόφαση (σ.σ. να αναγνωριστεί παλαιστινιακό κράτος), που γνωρίζουμε ότι δεν θα αρέσει στο Ισραήλ, επικοινωνείς απ’ ευθείας με τον Βενιαμίν Νετανιάχου. Συνομιλείς μαζί του, λές ακριβώς τι προτίθεσαι να κάνεις και δίνεται η δυνατότητα οι εκατέρωθεν αντιρρήσεις να συζητηθούν πρόσωπο με πρόσωπο», είπε ο Αυστραλός υπουργός.



Ακυρώσεις βίζας εκατέρωθεν



Η ένταση ανάμεσα στις δύο χώρες κλιμακώθηκε ξανά αυτή την εβδομάδα, όταν η αυστραλιανή κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι είχε ακυρώσει τη βίζα του Ισραηλινού πολιτικού Σίμχα Ρόθμαν, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ακροδεξιός, είναι μέλος της κυβέρνησης συνασπισμού και επρόκειτο σε λίγες ημέρες να πραγματοποιήσει περιοδεία ομιλιών στην Αυστραλία. Σημειωτέον ότι η ακύρωση της βίζας, σημαίνει ότι δεν μπορεί να εισέλθει στη χώρα για τα προσεχή τρία χρόνια.



Ο Μπερκ, που ως υπουργός Εσωτερικών έχει την ευθύνη για την έκδοση θεωρήσεων εισόδου, είπε ότι η βίζα του Ισραηλινού πολιτικού ακυρώθηκε λόγω αμφιλεγόμενων δηλώσεών του, μεταξύ των οποίων και τα όσα είπε για τα παιδιά των Παλαιστινίων ότι είναι εχθροί του Ισραήλ.



«Αν κάποιος ήθελε να έρθει για περιοδεία ομιλιών και είχε εκφράσει δημοσίως αυτές τις απόψεις για τα παιδιά των Ισραηλινών, θα ακύρωνα τη βίζα. Δεν πρόκειται να θέσω χαμηλότερα τον πήχη, για την προστασία απόψεων που είναι μισαλλόδοξες απέναντι στον παλαιστινιακό λαό», είπε ο κ. Μπερκ.



Λίγες ώρες αφ’ ότου γνωστοποιήθηκε η αυστραλιανή απόφαση, το Ισραήλ, σαν ενέργεια αντιποίνων, όπως ερμηνεύθηκε, ανακοίνωσε ότι θα ανακαλέσει τις άδειες παραμονής (βίζες) των Αυστραλών διπλωματών στην Παλαιστινιακή Αρχή.



Τι λέει η αντιπολίτευση



Πάντως και στις δύο χώρες ενδιαφέρον έχουν οι αντιδράσεις των αντιπολιτεύσεων. Στην Αυστραλία η αρχηγός των Συντηρητικών, Σούζαν Λη (Susan Ley) αφού υποστήριξε ότι οι διπλωματικές σχέσεις Αυστραλίας και Ισραήλ βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών, κάλεσε τον Αλμπανίζι να να εξηγήσει πώς σκοπεύει να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση, «την οποία έχει διαχειριστεί τόσο άσχημα», όπως είπε.



Αντίστοιχα, αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν σε δηλώσεις του ηγέτη της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λάπιντ, ο οποίος χαρακτήρισε τα σχόλια του κ. Νετανιάχου ως «δώρο» για την Αυστραλία. «Το πιο σημαντικό που ενισχύει έναν ηγέτη στον δημοκρατικό κόσμο σήμερα είναι η αντιπαράθεση με τον Νετανιάχου, τον πολιτικά πιο τοξικό ηγέτη στην Δύση» ανέφερε σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Λάπιντ.

Πηγή: Deutsche Welle

