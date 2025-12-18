Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ραστόφ στον Ντον της Ρωσίας κι υπάρχουν θύματα --δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες-- μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο κ. Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.

⚡️Damage and power outages have been reported in the rostov region following nighttime explosions.



According to the governor of the rostov region, a ship has been damaged in the port of rostov, and preliminary data indicates that there are fatalities among the crew. The… pic.twitter.com/0QLE0pN91c — BLYSKAVKA (@blyskavka_ua) December 17, 2025

