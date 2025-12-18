Λογαριασμός
Επιδρομή της Ουκρανίας πλήττει πλοίο σε λιμάνι της Ρωσίας - Αναφορές για θύματα (Βίντεο)

Ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ ανέφερε πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα - Δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες

rostov-russia

Επιδρομή της Ουκρανίας με μη επανδρωμένα οχήματα έπληξε πλοίο στο λιμάνι Ραστόφ στον Ντον της Ρωσίας κι υπάρχουν θύματα --δεν ξεκαθάρισε αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες-- μεταξύ των μελών του πληρώματός του, ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Γιούρι Σλιούσαρ.

Ο κ. Σλιούσαρ έκανε επίσης λόγο για πλήγματα σε υπό ανέγερση πολυκατοικία και σπίτια που πήραν φωτιά στην πόλη, προσθέτοντας πως «διευκρινίζονται» πληροφορίες για θύματα.

