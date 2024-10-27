Reuters: Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι το Ισραήλ έπληξε παλιό κτίριο δοκιμών πυρηνικών όπλων στο Ιράν

Σύμφωνα με Αμερικανό ερευνητή, η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή το Σάββατο έπληξε κτίριο που αποτελούσε μέρος του ανενεργού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων του Ιράν.

Κατά τον ίδιο και έναν δεύτερο ερευνητή, χτυπήθηκαν και εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάμειξη στερεών καυσίμων για πυραύλους.

Οι εκτιμήσεις που βασίζονται σε δορυφορικές εικόνες έγιναν ξεχωριστά από τον Ντέιβιντ Ολμπράιτ, πρώην επιθεωρητή όπλων του ΟΗΕ, και τον Ντέκερ Έβελεθ, συνεργάτη αναλυτή έρευνας στο CNA, ένα think tank στην Ουάσιγκτον.

Οι δύο είπαν στο Reuters ότι το Ισραήλ έπληξε κτίρια στο Παρτσίν, ένα τεράστιο στρατιωτικό συγκρότημα κοντά στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ έπληξε επίσης το Khojir, σύμφωνα με τον Έβελεθ, μια μεγάλη τοποθεσία παραγωγής πυραύλων επίσης κοντά στην Τεχεράνη.

Το Reuters μετέδωσε τον Ιούλιο ότι στο Khojir γινόταν τεράστια επέκταση.

Ο Έβελεθ είπε ότι τα ισραηλινά χτυπήματα μπορεί να έχουν «εμποδίσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να παράγει πυραύλους μαζικής παραγωγής».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι τρία κύματα ισραηλινών αεροσκαφών έπληξαν εργοστάσια πυραύλων και άλλες τοποθεσίες κοντά στην Τεχεράνη και στο δυτικό Ιράν νωρίς το Σάββατο σε αντίποινα για το πυραυλικό μπαράζ της Τεχεράνης την 1η Οκτωβρίου.

Σε αναρτήσεις στο X, ο Όλμπραϊτ ανέφερε ότι δορυφορικές εικόνες έδειξαν πως το Ισραήλ χτύπησε κτίριο στο Παρτσίν που ονομάζεται Taleghan 2 το οποίο χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν για δοκιμές κατά τη διάρκεια του Σχεδίου Amad, του ανενεργού προγράμματος ανάπτυξης πυρηνικών όπλων του Ιράν.

Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ λένε ότι το Ιράν τερμάτισε το συγκεκριμένο πυρηνικό πρόγραμμα το 2003. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την παραγωγή πυρηνικών όπλων.

Ο Ολμπράιτ, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας, απέκτησε πρόσβαση στα αρχεία του προγράμματος για ένα βιβλίο, μετά την κλοπή των αρχείων από τη Μοσάντ το 2018.

Στο X είπε ότι τα αρχεία αποκάλυψαν ότι το Ιράν διατηρούσε σημαντικό εξοπλισμό δοκιμών στο Taleghan 2.

Το Ιράν μπορεί να είχε αφαιρέσει σημαντικά υλικά πριν από την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, είπε, αλλά «ακόμα κι αν δεν υπήρχε εξοπλισμός μέσα», το κτίριο θα είχε «εγγενή αξία» για μελλοντικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τα πυρηνικά όπλα.

Ο Ολμπράιτ είπε στο Reuters ότι οι δορυφορικές εικόνες του Παρτσίν έδειξαν ότι το Ισραήλ κατέστρεψε τρία κτίρια περίπου 320 μέτρα από το Taleghan 2. Σε δύο από αυτά υπήρχε αναμεμειγμένο στερεό καύσιμο για βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο Έβελεθ είπε ότι εικόνα του Παρτσίν από την Planet Labs, μια εμπορική δορυφορική εταιρεία, έδειξε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε τρία κτίρια ανάμειξης στερεών καυσίμων βαλλιστικών πυραύλων και μια αποθήκη στο εκτεταμένο συγκρότημα.

Οι εικόνες της Planet Labs έδειξαν επίσης ότι ισραηλινό χτύπημα κατέστρεψε δύο κτίρια στο συγκρότημα Khojir όπου αναμειγνύονταν στερεά καύσιμα για βαλλιστικούς πυραύλους, είπε.

Τα κτίρια περικλείονταν μέσα σε ψηλούς λόφους, σύμφωνα με την εικόνα που είδε το Reuters. Τέτοιες κατασκευές συνδέονται με την παραγωγή πυραύλων και είναι σχεδιασμένες ώστε να περιορίζουν το ωστικό κύμα από πιθανές εκρήξεις.

«Το Ισραήλ ανέφερε ότι στόχευσε κτίρια όπου στεγάζονται αναμικτήρες στερεών καυσίμων» είπε ο Έβελεθ. «Αυτοί οι βιομηχανικοί αναδευτήρες είναι δύσκολο να κατασκευαστούν. Το Ιράν εισήγαγε πολλούς τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ ακριβοί και πιθανότατα θα δυσκολευτεί να τους αντικαταστήσει».

Με μια περιορισμένη επιχείρηση, είπε ο ίδιος, το Ισραήλ πέτυχε ένα σημαντικό πλήγμα στην ικανότητα του Ιράν να παράγει μαζικά πυραύλους και να έχει δυσκολέψει οποιαδήποτε μελλοντική ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον του Ισραήλ.

«Τα χτυπήματα φαίνεται να είναι εξαιρετικά ακριβή», είπε.

Ο ιστότοπος Axios ανέφερε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε 12 «πλανητικούς αναμικτήρες» που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή στερεών καυσίμων για βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, επικαλούμενος τρεις ανώνυμες ισραηλινές πηγές που ανέφεραν ότι αυτό βλάπτει σοβαρά την ικανότητα του Ιράν να ανανεώνει το απόθεμα πυραύλων του και θα μπορούσε να αποτρέψει το Ιράν από περαιτέρω μαζικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον Ισραήλ.

Το Ιράν διαθέτει το μεγαλύτερο πυραυλικό οπλοστάσιο της Μέσης Ανατολής και προμήθευσε πυραύλους στη Ρωσία για χρήση κατά της Ουκρανίας, και στους Χούθι της Υεμένης και τη Χεζμπολάχ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους.

Η Τεχεράνη και η Μόσχα αρνούνται ότι η Ρωσία έχει λάβει ιρανικούς πυραύλους

