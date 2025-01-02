Εννέα στα δέκα νέα αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στη Νορβηγία την περασμένη χρονιά λειτουργούσαν μόνο με μπαταρία, σύμφωνα με στοιχεία ταξινόμησης που ανακοινώθηκαν σήμερα, γεγονός που θέτει τη χώρα κοντά στον στόχο της να προσθέτει μόνο ηλεκτρικά οχήματα στους δρόμους έως το 2025.

Τα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα αντιστοιχούσαν στο 88,9% των νέων οχημάτων που πουλήθηκαν το 2024, συγκριτικά με το 82,4% το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Νορβηγικής Ομοσπονδίας για την Οδική Κίνηση (OFV).

«Η Νορβηγία θα είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα εξαλείψει σχεδόν τα οχήματα με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ από την αγορά νέων αυτοκινήτων», δήλωσε η Κριστίνα Μπου, επικεφαλής της νορβηγικής ένωσης ηλεκτρικών οχημάτων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.