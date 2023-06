Νέα ένταση στο Στενό της Ταϊβάν με 11 κινεζικά μαχητικά - Η Ταϊπέι ενεργοποίησε αεροπορία και στόλο

Νέα ένταση το πρωί στο Στενό της Ταϊβάν. Εντεκα κινεζικά μαχητικά αεροσκάφη πέρασαν τη διάμεση γραμμή του Στενού – ένα ανεπίσημο όριο μεταξύ των δύο χωρών – όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Αμυνας της νήσου.

Συνολικά 24 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη (συμπεριλαμβανομένων μαχητικών και βομβαρδιστικών) εντοπίστηκαν κοντά στην Ταϊβάν το πρωί, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι πέντε κινεζικά πολεμικά πλοία συμμετείχαν στην «κοινή περιπολία πολεμικής ετοιμότητας».

9 PLA aircraft and 4 PLAN vessels around Taiwan were detected by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/T5VJbtHrAZ