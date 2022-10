Σπάνιες εικόνες στο Θιβέτ από διαδηλώσεις - Διαμαρτύρονται κατά των αυστηρών lockdown λόγω κορωνοϊού

Σπάνιες είναι οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα από το Θιβέτ με διαδηλωτές να διαμαρτύρονται κατά των αυστηρών μέτρων κατά της Covid-19 στην περιφερειακή πρωτεύουσα του Θιβέτ, Λάσα.

Πολλά βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν εκατοντάδες να διαδηλώνουν και να συγκρούονται με την αστυνομία.

Η πόλη βρίσκεται σε lockdown για σχεδόν τρεις μήνες λόγω της πολιτικής της «μηδενικής Covid» που εφαρμόζει η Κίνα, θέτοντας σε καραντίνα εκατομμύρια ανθρώπους αμέσως μόλις εντοπίζονται έστω και ελάχιστα θετικά κρούσματα.

🧵 Breaking News: Footage is emerging of protests on the streets in #Lhasa as Tibetans push back against the CCP's draconian Zero Covid policy #Tibet #FreeTibet pic.twitter.com/CIoCgRY1QZ