Εβραϊκές οργανώσεις εγκαταλείπουν μαζικά το Χ του Ίλον Μασκ

Εβραϊκές οργανώσεις από τις ΗΠΑ και τον Καναδά προαναγγέλλουν ότι θα εγκαταλείψουν το X, διαμαρτυρόμενες για την ολοένα αυξανόμενη «τοξική συζήτηση» στην πλατφόρμα και την αναδημοσίευση αντισημιτικού και ξενοφοβικού περιεχομένου από τον Ίλον Μασκ.

Η ανακοίνωση ήρθε χθες ανήμερα των εκδηλώσεων στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος και λίγες ημέρες μετά τον ναζιστικό χαιρετισμό του ο Μασκ, όπως τουλάχιστον το κατανόησαν μελετητές και οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων.

Εξάλλου, ο Μασκ είπε σε μέλη του ακροδεξιού AfD πως «υπάρχει υπερβολική εστίαση στις ενοχές του παρελθόντος», αναφερόμενος στο βάρος που φέρει η Γερμανία για το Ολοκαύτωμα.

Δεκαπέντε ομάδες σε κοινή δήλωση ανακοίνωσαν ότι θα φύγουν από το X έως τον Μάρτιο λόγω της αυξημένης ρητορικής μίσους.

«Κατόπιν μελέτης, καθώς και από την εμπειρία μας, το X έχει γίνει μια πλατφόρμα που προωθεί το μίσος, τον αντισημιτισμό και τον κοινωνικό διχασμό» ανέφερε η ανακοίνωση.

«Υπό την ηγεσία του Ίλον Μασκ, ο Χ έχει μειώσει τον έλεγχο περιεχομένου, έχει προωθήσει τη λευκή υπεροχή και έχει επαναφέρει τους θιασώτες των θεωριών συνωμοσίας» ανέφεραν επίσης.

Μεταξύ των οργανώσεων που υπογράφουν την ανακοίνωση είναι οι: Union for Reform Judaism, American Conference of Cantors, Central Conference of American Rabbis, Reform Jewish Community of Canada και Shalom Center.

Οι εκπρόσωποι του Χ δεν απάντησαν στο αίτημα του Axios για σχόλιο.

Οι εβραϊκές οργανώσεις είπαν ότι κάποιοι λογαριασμοί στο X θα διατηρηθούν για να μην τους καπηλευτούν ομάδες με αξίες και πεποιθήσεις αντίθετες με τις δικές τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.